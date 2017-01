ŠTO SE ČEKA S MAKSIMIROM? Ovih deset čudesnih stadiona bit će izgrađeno u sljedećih pet godina

Od SAD-a, preko Europe prema Rusiji koja je domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, grade se novi stadioni. Donosimo vam pregled deset novih “ljepotica” koje će biti izgrađene ili obnovljene u sljedećih pet godina.

Kad vidimo ove fotografije, još nam teže pada pomisao na ruglo u Maksimiru, stadionu izgrađenom prije 62 godine, koji je u međuvremenu izgubio na funkcionalnosti, a nadograđivanjem je stvoreno “čudovište” koje mnogi s pravom smatraju najružnijim stadionom u Europi.

Nije da se nije pokušavalo obnoviti maksimirski stadion, od kraja 90-ih do danas tamo je uloženo gotovo milijardu kuna. No, nije se stiglo puno dalje od paradigme za izvlačenje javnog novca. Za taj novac, Zagreb i Hrvatska, vidjet ćemo iz nekih sljedećih primjera, mogli su dobiti potpuno novi stadion. Dok se nešto ne pokrene, divit ćemo se stadionima od Volgograda, preko Valencije i Barcelone do Atlante…

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid) – 67.000 mjesta

Kao i Allianz Arena, novi Atleticov stadion bit će “omotan” led svjetima kojima će se moći mijenjati boja stadiona. U odnosu na sadašnji Vicente Calderon imat će 12.000 mjesta više.



Mercedes-Benz Stadium (Atlanta United) – 71.000 mjesta

Koštat će ogromnih 1,4 milijarde eura, a na njemu se će se igrati i nogometne utakmice u MLS-a. Bit će dom NFL momčadi Atlanta Falconsa koja sad igra u Georgia Domeu.

Novi Camp Nou (Barcelona) – 105.000 mjesta

Novi Camp Nou, kultni Barcelonin stadion, bit će obnovljen do 2021. godine, a kapacitet će mu se povećati za 6000 mjeta. Obnova će koštati 460 milijuna eura.

Stadio della Roma (Roma) – 56.000 mjesta

Nakon godina projektiranja i planova, novi Romin stadion trebao bi biti gotov za sezonu 2020/21. Roma će preseliti s Olimpica, a stadion bi trebao promijeniti izgled cijelog rimskog kvarta Tor di Valle.

Novi Ferenc Puskas stadion (67.889 mjesta)

Novi nacionalni stadion mađarske reprezentacije trebao bi biti gotov do 2020. godine. Tu će se igrati jedna od uvodnih skupina Europskog prventsva 2020. godine. Hrvatska i Mađarska imale su zajedničku kandidaturu za Euro 2012. koja je neslavno propala. U međuvremenu su Mađari krenuli u izgradnju novog stadiona, dok je Hrvatska (za)ostala na Maksimiru…

Stadion Krestovskij (Zenit) – 66,881 mjesta

Još jedan od stadiona koji će se izgraditi za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, trebao bi biti otvoren ove godine. Nakon SP-a postat će dom Zenita iz St. Peterburga.

Nova Mestalla (Valencia) – 65.000 mjesta

Radovi su počeli prije deset godina, ali su obustavljeni zbog nedostatka novca. Novi stadion trebao bi koštati oko 300 milijuna eura. Stadion će moći primiti 65.000 gledatelja, izvana će biti od aluminija, iznutra od drveta.

Novi White Hart Lane (Tottenham) – 61.000

Radovi su već u tijeku, a novo ruho Tottenhamovog stadiona trebalo bi biti gotovo za sljedeću sezonu. Spursi u međuvemenu svoje utakmice igraju na Wembleyu.

Volgograd Arena (Rotor Volgograd) – 45.015 mjesta

Jedan od stadiona za SP 2018., kasnije će na njemu svoje utakmice igrati momčad Rotora.

Stadion Brugge (Club Brugge) – 40.000 mjesta

Novi stadion koštat će Belgijce oko 100 milijuna eura i zamijeniti dosadašnji stadion Jan Breydel. Završetak gradnje predvišen je za sezonu 2019/20.