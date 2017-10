SRBIĆA DOČEKALA BAKLJADA U DUBRAVI: ‘Nitko mi nije vjerovao kad sam pričao u kakvim uvjetima treniram’

Prijatelji svjetskog prvaka na preči priredili su vatreni doček u Dubravi.

Nakon što mu je priređen doček na Cvjetnom trgu u Zagrebu, Tin Srbić, u večernjim je satima napokon stigao i u svoj kvart. Mnoštvo prijatelja ga je dočekalo u omiljenom kafiću, a zapaljena je i pokoja baklja.

VRATIO SE JUNAK TIN SRBIĆ: ‘Ovo je natjecanje bilo kao iz snova, sve se poklopilo što se trebalo poklopiti’

Prije toga 21-godišnjak je gostovao u Dnevniku Nove TV, gdje je rekao da ne može niti prebrojati koliko je intervjua dao u posljednjih 48 sati.



Potom se požalio na uvjete u kojima trenira i činjenicu da u Nedelišću postoji dvorana dok je Zagreb nema.

“Ne znam stvarno zašto je tako godinama. Eto, u dvorani sam već 17 godina i ništa se nije dogodilo. Mi u dvorani imamo doslovno stupove na koje se možemo zabiti ako padnemo sa sprave. Nemamo jamu sa spužvama u koju možemo pasti kad učimo nove elemente da se ne ozlijedimo. To je malo teško i čudno. Sad na prvenstvu sam razgovarao malo s drugim gimnastičarima, svima je bilo nevjerojatno kad su čuli u kakvim uvjetima treniram. Nisu mi odmah zapravo ni vjerovali”, rekao je Srbić.

Otkrio je i kako je bilo osvojiti zlato pokraj Epkea Zonderlanda, gimnastičarskog Jordana.

“On je možda najbolji prečaš u zadnjih deset do 15 godina u gimnastici. I znam da sam pored njega stvarno samo mogao sanjati to zlato. Nisam mogao biti siguran da ako obojica odradimo najbolje svoju izvedbu, da ću ja biti bolji od njega. Ipak je on trenutno još uvijek najbolji prečaš. On je na kraju imao jednu pogrešku koja je, a ja sam odradio možda najbolju vježbu u život”, poručio je.