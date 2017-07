SKANDALOZNA SNIMKA IZ SVLAČIONICE: Igrači masturbirali jedan drugome, klub ih odmah potjerao

Brazilski nogometni klub Gaucho raskinuo je dao je otkaze četvorici nogometaša koji se se pojavili na skandaloznoj snimci iz svlačionice.

Naime, snimili su video uradak na kojem masturbiraju poslije utakmice.

Snimka je napravljena prošlog petka prošlog petka te se na njoj vidi da jedan igrač snima dok drugi preostalu dvojicu ručno zadovoljava.



“Nisam to mogao gledati. To ja naprosto odvratno. Ne zanima me što nogometaši rade u slobodno vrijeme, piju li, jesu li gay ili ne. To je njihov problem. Ja sam odgovoran za ono što se događa u klubu. Nismo mi tu da im držimo prodike o moralnom ponašanju. Jedina stvar koju su skrivili je da su to snimili u svlačionici”, poručio je predsjednik kluba Gilmar Rosso.