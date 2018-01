SENZACIJA NAD SENZACIJAMA: Leganes usred Madrida srušio Real i izbacio ga iz Kupa kralja

Mateo Kovačić odigrao je čitavu susret za “kraljevski klub”, dok je Luka Modrić u igru ušao u 69. minuti.

Nogometaši Leganesa senzacionalno su u četvrtfinalu Španjolskog kupa izbacili madridski Real svladavši ga u uzvratnom dvoboju na Santiago Bernabeu sa 2-1 nadoknadivši tako 0-1 poraz iz prve utakmice na svom terenu.

Golčina Erasa

Leganes je poveo golom Erasa (31) u prvom poluvremenu, na 1-1 je početkom nastavka poravnao Benzema (47), no novo vodstvo gostima osigurao je Gabriel (56). Do kraja utakmice Real je stvorio nekoliko izglednih prilika, no nije uspio postići pogodak kojim bi izbjegao blamažu. Mateo Kovačić odigrao je čitavu susret za “kraljevski klub”, dok je Luka Modrić u igru ušao u 69. minuti.

Ranije u srijedu polufinale je izborila i Valencia koja je izbacila Alaves boljim izvođenjem 11-eraca. Alaves je nakon 90 minuta pobiijedio 2-1 i tako nadoknadio isti takav poraz iz prve utakmice u Valenciji. Strijelci za Alaves bili su Munir (73) i Sobrino (86), dok je pogodak za Valenciju postigao Santi Mina (77). Kako u dodatnih pola sata nije bilo pogodaka, o plasmanu u polufinale su odlučivali udarci s bijele točke u kojima su s ukupnih 3-2 bolji bili gosti.



Još u utorak u polufianle se plasirala i Sevilla koja je s ukupnih 5-2 nadigrala madridski Atletico, dok će u četvrtak posljednji uzvratni dvoboj na Camp Nou odigrati Barcelona i Espanyol. U prvoj utakmici Espanyol je na svom terenu bio uspješniji sa 1-0.