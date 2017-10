ZAGREBAŠI SREDILI ČERVAROV METALURG: Hrvatski prvak pobjedom u Skoplju do drugog mjesta

Rukometaši hrvatskog prvaka PPD Zagreba kao gosti su svladali skopski Metalurg s 32-26 (13-12) u dvoboju 5. kola SEHA lige te izbili na drugo mjesto.

Momčad pod vodstvom Kasima Kamenice većim je dijelom kontrolirala utakmicu protiv Metalurga, zahvaljujući ubojitom šutu Stipe Mandalinića (8/9), preciznom Zlatku Horvatu sa sedam metara (5/5) te vrataru Matevžu Skoku koji je imao 10 obrana, zaustavivši i tri sedmerca domaćim igračima.

EUROPSKI PRVAK JE BIO PREJAK: Zagrebaši poveli s 3-0, a onda je uslijedio uragan Makedonaca

Briljirao Mandalinić

Zagreb je na odmor otišao s minimalnom prednošću 13-12, a u 46. minuti došao do +4 (25-21). No, Metalurg je u četiri minute došao na pogodak zaostatka (25-24), ali do izjednačenja Makedonci nisu mogli. Vuglač je s tri pogotka u završnih osam minuta, a sedam ukupno, slomio otpor domaćih.



Najbolji strijelci Zagreba bili su Mandalinić s osam, Vuglač sa sedam i Horvat sa šest golova. Najučinkovitiji igrač Metalurga bio je Halil Jaganjac sa sedam pogodaka.

Nakon nepotpunog 5. kola vodeća momčad SEHA lige je europski prvak Vardar s maksimalnih 12 bodova. PPD Zagreb je drugi sa dva boda manje i utakmicom više. Po devet bodova imaju trećeplasirani Tatran Prešov i Meškov Brest. Nexe je na osmom mjestu sa četiri boda, jednim više od pretposljednje Vojvodine i posljednjeg Dinama iz Pančeva.