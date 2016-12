ZAGREBAŠI PALI U ZAVRŠNICI: Nadoknadili veliki minus, pa ipak ostali ‘praznih džepova’

Rukometaši PPD Zagreba u zaostalom su susretu 5. kola regionalne SEHA lige izgubili na gostovanju kod mađarskog Veszprema s 25-28 (10-14).

Domaći su sredinom drugog poluvremena imali pet pogodaka prednosti, no Zagreb je odličnom igrom u razdoblju od 44. do 56. minute uspio doći do izjednačenja na 24-24, a potom i 25-25. Međutim, u samoj završnici su Gajić, Ilić i Lekai pogodili za 28-25, dok je Mikler uspio obraniti dva teška udarca igrača hrvatskog prvaka.

Treći na ljestvici

Najefikasniji u sastavu PPD Zagreba bili su Luka Šebetić i Dobrivoje Marković s po pet golova, dok je Gašper Marguč postigao šest pogodaka za Veszprem.



PPD Zagreb je s 28 bodova iz 13 susreta treći na ljestvici, dok je Veszprem drugi s 35 bodova iz 15 utakmica. Na vrhu je Vardar s 38 bodova iz 15 utakmica.