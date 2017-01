VELIKA ANKETA: Treba li Babić ostati ili otići s mjesta izbornika hrvatske reprezentacije?

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Željko Babić upitan je nakon ogleda i poraza od Slovenije u utakmici za bronačnu medalju na Svjetskom prvenstvu hoće li ostati na klupi Kauboja. Njegov je odgovor bio da će ‘razgovarati sa suprugom‘.

Upitno je svakako ima li njegova supruga glavnu riječ po tom pitanju, ili će tu odluku, neovisno o njenom odgovoru, donijeti čelništvo Hrvatskog rukometnog saveza koje, jednako je tako moguće, nastup reprezentacije u Francuskoj ocjeni uspješnim i Babiću ponovno ukaže povjerenje.

Jer, ako je četvrtfinale bio neki postavljeni cilj, onda je osvojenim četvrtim mjestom premašeno nadanje i plan postavljen pred odlazak na svjetsku smotru.

Prije no što se to dogodi, prije no što ocjena bude službena, a time i poznata sudbina Željka Babića, pitanje o njegovom ostanku ili odlasku mi postavljamo vama.



Ponudit ćemo samo dva moguća odgovora, a na vama je da svojim glasovima pokažete smatrate li da je Babić dobro ili promašeno rješenje na poziciji izbornika Kauboja.