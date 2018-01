OTKRIVENE ŠANSE ZA DUVNJAKOV NASTUP NA EURU: ‘Svi simptomi govore da će pauza ipak biti dulja, no…’

“Četiri do šest tjedana potrebno je da mišić potpuno zacijeli ako je u pitanju ruptura, to bi značilo da je Duvnjak gotov s EP-om”, rekli su iz reprezentacije

NIJEMCI NEZADOVOLJNI POSTUPCIMA HRVATA S DUVNJAKOM: ‘Ako to naprave, mi ćemo biti veliki gubitnik Eura’

Domagoj Duvnjak sigurno je van stroja do kraja prvog kruga europskog turnira koji se igra u Hrvatskoj. U utakmici protiv Srbije, nekoliko minuta prije kraja uhvatio se za desnu nogu, a suigrači su ga iznijeli s terena.

‘Ima veliki hematom na listu’

Naknadno je utvrđeno da je riječ o ozljedi lista i teško je prognozirati kada bi se Duvnjak mogao vratiti. No Zlatko Saračević, član stručnog stožera reprezentacije otkrio je o čemu je točno riječ:



“U odnosu na onu scenu s utakmice kad su ga praktički prenijeli s terena do klupe i kad se nije mogao ni osloniti na bolnu nogu, Domagoj sada može hodati i oslanjati se, ali ipak otežano, te mu je preporučeno da maksimalno štiti mišić”, prenosi Večernji list i saznaje što su točno pokazale snimke:

“Veliki hematom na listu. U pitanju je meko tkivo i tek kad se hematom povuče, znat će se koliki je razmjer ozljede, je li puknuće u milimetrima ili čak nekoliko centimetara. Je li samo istegnuće, kontuzija ili je ruptura, a o tome ovisi i trajanje oporavka.”

‘Šanse da zaigra nisu velike…’

Još se ne zna hoće li se Duvnjak oporaviti do kraja Eura i zaigrati za Kauboje:

“Četiri do šest tjedana potrebno je da mišić potpuno zacijeli ako je u pitanju ruptura, to bi značilo da je Duvnjak gotov s EP-om. Ali, ako nije ruptura, to može trajati i kraće. Turnir završava 28. siječnja, a ozljeda je nastala 12. Pobijedi li Hrvatska Švedsku, sljedeću bi utakmicu igrala tek 20. siječnja, čime bi se kupilo vrijeme, no… Realno, šanse da zaigra nisu baš velike. Svi simptomi govore da će pauza ipak biti dulja, no Duvnjak se sjajno i jako brzo oporavio i od operacije. Dok postoji nada…”, rekao je Saračević za kraj.