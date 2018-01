NAPOLI PONOVNO NA VRHU: Jedna od najlošijih momčadi lige osramotila Badeljovu Fiorentinu

Napoli sada ima 57 bodova, jedan više od drugog Juventusa.

Nogometaši Napolija vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući 3-1 (2-1) domaćoj pobjedi protiv Bologne u susretu 22. kola.

Gosti iz Bologne poveli su preko Palacija veću prvoj minuti, no to vodstvo je trajalo samo do pete minute kada je Mbaye autogolom poravnao na 1-1. Pobjedu Napoliju s dva gola je osigurao Mertens, prvo je u 37. minuti iskoristio 11-erac, da bi 59. minuti pogodio i iz igre.

Marko Rog ušao je u igru za Napoli u 80. minuti.

Napoli sada ima 57 bodova, jedan više od drugog Juventusa koji je u subotu kao gost svladao Chievo sa 2-0. Bologna je 12. sa 27 bodova.

Verona srušila Fiorentinu

Veliko iznenađenje dogodilo se u Firenci gdje je pretposljednja Verona svladala domaću Fiorentinu s visokih 4-1 (2-0). Golove za goste postigli su Vuković (11), Kean (20, 46) i Ferrari (55), dok je jedini pogodak za Fiorentinu postigao Dias (53).

Milan Badelj odigrao je čitav susret za Fiorentinu koja je sada 11. sa 28 bodova, dok je Verona, za koju je Bruno Petković igrao do 70. minute, i dalje pretposljednja sa 16 bodova.

Ante Budimir igrao je do 70. minute za Crotone koji je na svom terenu odigrao 1-1 (1-1) protiv Cagliarija. Domaći su poveli preko Trotte (29-11m), a izjednačio je Cigarini (45+7). Crotone je tako ostao 17. sa 19 bodova, dva manje od 16. Cagliarija.

Udinese je kao gost nadigrao Genou sa 1-0 (0-0) pogotkom Behramija (61). Andrija Balić i Stipe Perica pobjedu svoje momčadi ispratili su s klupe za pričuve, baš kao i Petar Brlek poraz svojih suigrača. Udinese je osmi sa 32 boda, a Genoa 15. sa 21.

Inter nastavio s lošim partijama

Ranije u nedjelju Inter ni sedmu utakmicu zaredom nije uspio doći do pobjede u prvenstvu odigravši na gostovanju u Ferrari kod SPAL-a 1-1 (0-0). Gostujuća momčad je povela u 48. minuti autogolom Vicarija i imala tri boda u rukama do 90. minute, kad je Paloschi svladao Handanovića i donio veliki bod SPAL-u, koji je na 18. mjestu i bori se za ostanak u Serie A. U početnoj postavi Intera bili su hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović. Perišić je odigrao cijelu utakmicu, a Brozović je iz taktičkih razloga zamijenjen u 86. minuti.

Inter je sa 44 boda na četvrtom mjestu, dok SPAL sada ima 17 bodova.

Od 18 sati igrat će Milan i Lazio, dok će kolo zaključiti Roma i Sampdoria od 20.45.

REZULTATI 22. KOLA:

Subota:

Sassuolo – Atalanta 0-3 (Masiello 30, Cristante 83, Freuler 86)

Chievo – Juventus 0-2 (Khedira 67, Higuain 88)

Nedjelja:

SPAL – Inter 1-1 (Paloschi 90 / Vicari 48-ag)

Napoli – Bologna 3-1 (Mbaye 5-ag, Mertens 37-11m, 59 / Palacio 1)

Torino – Benevento 3-0 (Iago Falque 3, Niang 40, Obi 45)

Crotone – Cagliari 1-1 (Trotta 29-11m / Cigarini 45+7)

Genoa – Udinese 0-1 (Behrami 61)

Fiorentina – Verona 1-4 (Dias 53 / Vuković 11, Kean 20, 46, Ferrari 55)

Kasnije igraju:

Milan – Lazio

Roma – Sampdoria

TABLICA:

1 Napoli 22 18 3 1 48 14 57

2 Juventus 22 18 2 2 52 15 56

3 Lazio 21 14 4 3 56 25 46

4 Inter 22 12 8 2 37 17 44

5 Roma 21 12 5 4 32 16 41

6 Sampdoria 21 10 4 7 40 31 34

7 Atalanta 22 9 6 7 34 27 33

8 Udinese 22 10 2 10 35 31 32

9 Torino 22 7 11 4 32 28 32

10 Milan 21 9 4 8 27 28 31

11 Fiorentina 22 7 7 8 31 28 28

12 Bologna 22 8 3 11 27 33 27

13 Chievo 22 5 7 10 21 39 22

14 Sassuolo 22 6 4 12 14 34 22

15 Genoa 22 5 6 11 16 24 21

16 Cagliari 22 6 3 13 20 34 21

17 Crotone 22 5 4 13 17 39 19

18 SPAL 22 3 8 11 23 40 17

19 Verona 22 4 4 14 22 45 16

20 Benevento 22 2 1 19 13 49 7