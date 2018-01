NAPADNUTI CRNOGORCI JAVNO PROZVALI DINAMOVE NAVIJAČE: ‘Samo pi*ke idu kao čopor i bodu noževima!’

“Došli smo u Zagreb da pratimo našu svetinju, kao što to radimo godinama svugdje po Europi. Ovdje se radi o reprezentativnom navijanju, a ne klupskom”, stoji u priopćenju

Povodom napada na skupinu crnogorskih navijača u blizini zagrebačke Arene nakon utakmice između Crne Gore i Makedonije, o svemu se putem društvenih mreža oglasila i navijačka skupina Crnogorci Jug, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Službeno priopćenje navijačke grupe Crnogorci Jug:



Oglašavamo se povodom incidenta koji se dogodio nakon rukometne utakmice Crna Gora-Makedonija u Zagrebu. Nakon završetka utakmice i izlaska iz sale nas devet (među kojima i jedna cura) uputili smo se prema tramvajskoj stanici odakle bismo krenuli prema smještaju. Na tom putu u dijelu koji je veoma slabo osvijetljen (pored nekog školskog igrališta), kretali smo se zajedno sa Makedoncima, Slovencima i Njemcima. To je i mjesto gdje smo napadnuti.

Iz dva smjera krenule grupe

Prvo su nas susrele tri osobe, koje su služile da nas raspoznaju među ostalim navijačima i koje su dale znak ostalim grupicama da krenu u napad. Iz dva smjera krenule su grupe, totalno maskirane (otprilike nekih 30-40 osoba) s noževima, teleskopima i palicama put nas. Kako je cura koja je bila s nama nosila torbu krenuli su prvo prema njoj misleći da je u torbi neka od zastava. Curi je uz prijetnju nožem naređeno da otvori torbu. Tada su shvatili da jedan član ima ruksak i pojurili prema njemu, s namjerom da ga otmu, što su i učinili.

U ruksaku je bilo dosta osobnih stvari svih članova, barjak grupe kao i velika svota novca koja je služila za troškove gostovanja naše grupe. Za ostalim članovima je trčao ostatak maskiranih momaka do same tramvajske stanice. Svemu ovome nazočili su navijači ostalih reprezentacija koje smo spomenuli. S obzirom na to da je akcija izvedena na ovaj način i da je tražena navijačka zastava očigledno je da su napad izvršili domaći BBB navijači. I sve bi to bio dio ultras priče da nisu prešli preko navijačkih kodeksa.

Prvo, ispred grupe su išli uglavnom ljudi koji su po prirodi simpatizeri, a ne ultrasi. U grupi je bila i cura. Korišteno je svakakvo hladno oružje, a da ne pričamo o brojnosti ljudi koji su nas napali (a po kojem su poznati BBB-ovci). Upravo zbog ljudi koji nisu iz ultras svijeta, a koji su preživjeli stres sve ovo je prijavljeno policiji, a uključeni su Savez i naše veleposlanstvo kojima se ovima putem zahvaljujemo!

Pao je barjak grupe, dok je zastava ostala sačuvana

Da zaključimo, pao je barjak grupe, dok je zastava ostala sačuvana. O načinu na koji je oduzet barjak ostavljamo vama da komentirate. Nijedan član nije teže povrijeđen, što je sada i najbitnije. Vidjeli smo da su hrvatski mediji počeli širiti laži, ali tu su svi ostali navijači drugih reprezentacija koji mogu posvjedočiti o incidentu.

Došli smo u Zagreb da pratimo našu svetinju, kao što to radimo godinama svugdje po Europi. Ovdje se radi o reprezentativnom navijanju, a ne klupskom. Ovaj događaj nas neće zaustaviti da to i dalje radimo! Nadamo se da će hrvatski huligani, u prvom narednom meču koji će se dogoditi kod nas, biti dočekani na pravi način, onako kako kodeks nalaže jer samo pi*ke idu kao čopor i bodu noževima! Šta reći, osim SRAMNO ZAGREBAČKI JUNACI!

Također, žalimo zbog domaćih izdajnika koji se slade ovom situacijom na društvenim mrežama. GORI STE OD OVIH PI*KICA ŠTO NAPADAJU!”, stoji u priopćenju.

Napad nakon utakmice

Podsjetimo, navijači Crne Gore napadnuti su sinoć u Zagrebu nakon rukometne utakmice Makedonije i Crne Gore (29-28), koja je održana u Areni Zagreb u sklopu Europskog prvenstva. Desetak navijača Crne Gore napadnuto je u sačekuši nedaleko od zagrebačke Arene, potvrdili su iz policije.

U policiji su nam kazali kako se cijeli slučaj još istražuje i kako je sve okarakterizirano kao razbojstvo, a ne kao navijački napad. Prvo su, po dolasku u fan zonu nakon napada, Crnogorci policiji kazali kako ih je napalo tridesetak zamaskiranih osoba, a kasnije su momci promijenili priču i naveli kako su ih napale četiri zamaskirane osobe. Također, jednom od napadnutih ukraden je, kako doznajemo iz policije, i ruksak.

Policija je zbog nestanka ruksaka cijeli slučaj okarakterizirala kao razbojstvo te nema dokaza da je navijačka skupina BBB sudjelovala u istom.