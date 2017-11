MOŽE LI ZAGREB PROIGRATI U LIGI PRVAKA? ‘Idemo pokazati da možemo igrati s ekipama poput Nantesa’

Zagrebu nikako da krene u Ligi prvaka, nakon sedam utakmica imaju dva neriješena rezultata i pet poraza, a novi izazov čeka ih u nedjelju kada gostuju kod francuskog Nantesa.

HBC Nantes trenutno je četvrti u skupini s četiri pobjede, remijem i dva poraza, a utakmicu su najavili trener Kasim Kamenica i Zlatko Horvat.

“Stvara se jedan utisak o različitom učinku ekipe Nantesa. Od prosječnih igara u domaćem prvenstvu do fenomenalnih nastupa u Ligi prvaka. Sugerira nam na prioritet u klubu, posebno utakmica u Szegedu koja je bila veličanstvena. Tandem golmana je na visokoj razini, te na vanjskoj desnoj poziciji i desnom krilu španjolskih igrača”, rekao je trener PPD Zagreba o protivniku pa nastavio:

Momčad načeta ozljedama

“Što se tiče nas sigurno je da u svaku utakmicu ulazimo da damo svoj maksimum. Naravno na tom nas putu ometaju i ozljede koje su poslije Velenja u nekoj količini koja je teško podnošljiva. Dosta trpi taj kolektivni trening odnosno taktički. Morat ćemo oporavljati neke igrače, što zbog bolesti, što zbog ozljeda. Ali u svakom slučaju ćemo dati sve od sebe da dođemo do povoljnog rezultata.”



Želimo pokazati da možemo igrati s ovakvim ekipama

Zlatko Horvat dobro zna što očekuje od svojih suigrača:

“Želimo ostvariti jednu dobru igru u svim segmentima rukometne igre. Želimo pokazati da možemo igrati s ovakvim ekipama. Mi normalno da ćemo dati sve što možemo i pokušati napraviti dobar rezultat za nas. Ja se nadam da ćemo u naredno vrijeme to i ostvariti s obzirom kakav nam je raspored utakmica nakon Nantesa. Normalno da to nije jednostavno. To su sve odlične ekipe, ali možemo reći samo da ćemo dati svoj maksimum”, izjavio je kapetan zagrebačke momčadi.