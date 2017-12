MANUEL ŠTRLEK NAJAVLJUJE EURO: ‘Ulog je velik, a protiv Srbije na otvaranju ne smijemo izgorjeti’

Europsko rukometno prvenstvo započinje 12. siječnja sljedeće godine

Europsko rukometno prvenstvo kojem je domaćin Hrvatska započet će utakmicama 12. siječnja sljedeće godine, a to znači da lov Kauboja na medalju pred domaćom publikom nije udaljen niti tri tjedna.

Već neko vrijeme traju pripreme igrača koji su se prvi mogli odazvati izborniku Lini Červaru, dapače, već je i završen prvi dio priprema u Ivanić Gradu pa su rukometaši dobili dva dana odmora za predah i blagdansku proslavu u krugu obitelji. Među njima je i Manuel Štrlek, pojedinac koji se na zadnjim natjecanjima ističe kao jedan od boljih u reprezentativnom dresu. O tome i o onome što nas očekuje na Euru govorio je Štrlek za Sportske novosti.

Na Euru nema autsajdera

“Ne trebaju se isticati pojedinačni dosezi, no zadnjih se godina osjećam jako dobro, nema ozljeda, imam dobru minutažu u klubu, pun sam samopuzdanja. Uvijek može bolje, ja se trudim svaki puta. Ne treba se vraćati u prošlost, samo je budućnost bitna. Važno je da smo uvijek bili u vrhu u borbi za medalju, a malo je takvih reprezentacija. To je uvijek nagrada za sav nas trud i odricanja”, kaže Štrlek, siguran u to da hrvatske reprezentativce na predstojećem Euru čeka težak posao.



“Istina, gotovo da nema čistih autsajdera i svatko može dobiti bilo koga u jednoj utakmici. Loš dan se dogodi, ne treba se zaletavati s izjavama. Moramo pred svojom publikom ići utakmicu po utakmicu. Kvalitetu imamo, imamo super igrače, možemo odigrati dobro prvenstvo. Samo da svi ostanemo zdravi, sada je koncentracija samo na treninzima. Ulog je velik, teško je trenirati triput dnevno, no ta odricanja nisu teška”, govori Štrlek koji će u krugu suigrača Euro otvoriti utakmicom protiv Srbije:

‘Otvaranja su teška’

“Oni su prije svega kvalitetni i nezgodni, mogu svima pomrsiti račune. Moramo biti spremni, ne smijemo izgorjeti jer je pobjeda na startu najbitnija za glavu. Samo da nas ne ponese u kontra smjeru, da nađemo optimalnu ‘brzinu’. Tu se mora na dva boda kao i u svakoj drugoj, otvaranja su teška. Za mene je to ipak utakmica kao i svaka druga, svejedno mi je je li to Srbija, Švedska ili Island.”

Nabrojane reprezentacije one su koje Hrvatsku očekuju u skupini A Eura kojem će domaćin biti Split. Štrlek analizira:

Kvaliteta i zajedništvo

“Sve će biti teške, sa Srbijom su to uvijek ‘derbiji’, Šveđani su sve bolji, brzi su i eksplozivni. Imali su nesreću što su na prošlom SP-u išli na Francusku, dotad su igrali možda najljepši rukomet. Island također ima vrhunske pojedince i jaku momčad. I sve ostale skupine su teške. Ne mogu izabrati favorita, sve ovisi o tome tko će imati više zdravih igrača, čiji će golmani ‘divljati’, puno je tu faktora. U svakom slučaju, tu su opet Francuzi, Nijemci, Španjolci, svi Skandinavci. Balkanske će momčadi biti nezgodne i sve će igrati kao na domaćem terenu. Rukomet je danas jako izjednačen, u svakom ćemo slučaju imati odličan turnir, a mi ćemo biti na nivou…”

Što znači…

“Teško je reći, rekoh da smo kvalitetni, imamo atmosferu i zajedništvo i igramo doma. Sve to može biti i dvosjekli mač. Neću ništa najavljivati, ali vjerujem u nas”, zaključio je Štrlek.