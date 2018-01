MAMIĆ I MARIĆ MOTIVIRANI UOČI FRANCUSKE: ‘Nadam se da nećemo poletjeti previsoko’

Marko Mamić i Marino Marin najavili su odlučujući dvoboj s Francuskom.

Nakon Line Červar, prije utakmice s Francuskom, pred novinare stala su i dva reprezentatitvca. Marko Mamić istaknuo je kako je pobjeda protiv Norveške dala samopouzdanje hrvatskoj reprezentaciji, ali kako neće dopustiti da dođe do euforije prije ključnog susreta.

“Došlo je do više samopouzdanja i slobode u igri što je dobro pred utakmicu protiv Francuske. Nadam se da nećemo poletjeti previsoko. Razmišljamo o Francuzima i znamo da je to utakmica koja odlučuje o nastavku turnira. Francuska se pomladila, ali okosnica je stara momčad i neće biti lako. Izuzetno su dobri i svi igrački imaju zapažene uloge u svojim klubovima. Ozlijedili su im se neki igrači, ali imaju dobre zamjene. Probat ćemo doći do sigurnih šuteva i pokušat ćemo ne razbraniti njihovog vratara”, kazao je Mamić.

Kružni napadač Marino Marić nadovezao se na Mamića.



“Osjećam se dobro i forma je tu. Pokušavamo kao pivoti pomoći našim vanjskim igračima. Svi smo vrlo motivirani za tu Francusku. Zdravstveno se dobro osjećam”, zaključio je Marić.

Hrvatska s utakmicom više na drugom mjestu

Hrvatska trenutačno zauzima drugo mjesto na ljestvici skupine I sa šest bodova, koliko ima i vodeća Francuska, ali s jednom utakmicom više odigranom. Slijede Norveška i Švedska sa po četiri boda, no Norveška je odigrala susret više, dok su Bjelorusija i Srbija na dnu bez bodova.

U ponedjeljak će igrati Srbija – Francuska (18.15 sati) i Bjelorusija – Švedska (20.30 sati), dok će u posljednjem kolu u srijedu igrati Srbija – Bjelorusija (16 sati), Švedska Norveška (18.15 sati) i Hrvatska – Francuska (20.30 sati).

Dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine izborit će nastup u polufinalima koja su na programu u petak.