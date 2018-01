ČERVAR SE POPUT VUJOVIĆA OBRUŠIO NA SUCE: ‘Htjeli su me ukokati, imali su spremljeno ubojstvo, ali nisu uspjeli. Radi se cirkus’

Červar je istaknuo kako je Hrvatska apsolutno zasluženo pobijedila Bjelorusiju.

Izbornik Hrvatske Lino Červar prokomentirao je teško izborenu pobjedu Kauboja nad Bjelorusijom 25-23

“Bila je ovo teška utakmica. Čestitke Bjelorusiji na fer i korektnoj utakmici. Moram pohvaliti njihovu odličnu utakmicu. Iako je tjesno završilo, mislim da smo apsolutno zasluženo pobijedili u dvoboju”, izjavio je Lino Červar i osvrnuo se na obranu koja niti protiv Bjelorusije nije briljirala…

“Mislim da je naša obrana u odnosu na Švedsku bila mnogo bolja. Danas je naša obrana bila mnogo čvršća, bila je homogenija, gušća. Protivnik je jako dugo napadao i imao je problema zabiti nam gol. Obrana je zapravo pobijedila u ovoj utakmici. Inače je teško igrati protiv ovako visoke obrane poput bjeloruske. Imali smo nedostatak u obrambenoj tranziciji, a vrijedi spomenuti da je bjeloruska defenziva u važnim trenucima sjajno reagirala i to nam je stvaralo poteškoće”, nadodao je hrvatski izbornik za kamere RTL-a i nastavio:



‘Čini mi se kao da igramo u gostima po kriterijima suđenjima’

“Htjeli su me ukokati, nisu uspjeli, jel tako. Čini mi se kao da igramo u gostima po kriterijima suđenjima. Radi se cirkus, možda sam krivo vidio, ali takav imam dojam. Spremljeno ubojstvo, operacija nije uspjela, jel tako? Bila bi šteta da nismo uspjeli jer smo apsolutno zaslužili pobjedu nakon što smo izgubili od Švedske. Jako je teško bilo igrati ovu utakmicu, morao sam puno razgovarati s igračima i stvarno su dali sve od sebe i zato – čestitke njima. Nisu klonuli duhom, a borili smo se stvarno protiv svega”.

U napadu nije bilo tečnosti…

“Naš je napad bio u problemima, Bjelorusi su visoki, imaju visoke ekstremitete. Ali bitno je da smo znali pobjediti bez obzira na sve. Njima je najbolji igrač bio golman”, kazao je izbornik Červar.

Slijedi Norveška i Francuska, je li Hrvatska spremna za ovako jake momčadi?, pitao je RTL-ov sportski reporter Marko Vargek…

“Čujte, oni su zapravo apsolutni favoriti, ipak su osvojili dosta toga, u vrhu su, a mi ipak sedam godina nismo bili u finalu jednog velikog natjecanja. Treba opet pozitivno razmišljati, moramo taktički igrati još bolje, posebno protiv Norveške. Kvalitetno ćemo morati igrati u obrani, slični su Švedskoj, svaka pogreška će se skupo plaćati.”

‘Moram razgovarati sa sucima’

Jeste li otkrili sve karte protivnicima?

“Moram razgovarati sa sucima”, cinično je prokomentirao Červar i dodao:

“Treba imati pobjednički mentalitet i realno sagledati svoje mogućnosti, a ne lebdjeti u oblacima. Moramo biti čvrsto na zemlji i boriti se jedno za drugog, pa što bude.”

Gdje je Hrvatska danas, kad se recimo uspoređujemo s Norveškom i Švedskom?

‘Bilo je teško i zanimljivo do samoga kraja’

“Mi imamo dosta igrača koji u svojim klubovima ne igraju jake utakmice, zato nas treba držati zajedništvo i svakako treba staviti naglasak na tranziciju nazad jer će nas Norvežani uništiti kao Šveđani”, zaključio je izbornik.

Marko Mamić bio je jedan od najboljih strijelaca Hrvatske s pet golova, isto kao i Luka Stepančić.

“Kao što je naš trener Lino Červar rekao, čestitam Bjelorusiji na odličnoj utakmici. Bilo je teško i zanimljivo do samoga kraja dvoboja. U obrani smo na kraju izvukli pobjedu. Bjeloruski golman imao je nekoliko dobrih obrana, ali na kraju smo izvukli slavlje, osvojili bodove. Nitko nije očekivao ovako tjesnu završnicu protiv Bjelorusije, no to posljedica poraza od Šveske. Glavno je da smo ipak pobijedili i sada se možemo posvetiti borbi za polufinale. Čekaju nas Norveška i Švedska, dvije najbolje reprezentacije svijeta, ali mi smo domaćini, ovo prvenstvo se igra kod nas i niko nije favorit protiv Hrvatske. Za pobjede protiv njih morat ćemo ipak popraviti puno stvari, i u obrani u napadu”, kazao je Marko Mamić.