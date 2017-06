KAUBOJI OPET NA OKUPU: ‘Do siječnja je ostalo malo vremena. Bitan je svaki sat i svaki trening’

Hrvatska muška rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu od kuda je krenula put Poreča gdje će trenirati sve do 22. lipnja. Na drugom službenom okupljanju izbornik Lino Červar, uz standardne igrače, ponovno je dao priliku novim licima u reprezentaciji, a sve kako bi imao što širu bazu igrača za finalne pripreme za Europsko prvenstvo 2018. koje kreću na jesen.

Na okupljanje zbog ozljede nije stigao Domagoj Pavlović. Luka Stepančić stigao je na okupljanje u Zagreb, no čeka ga liječnički pregled i vrlo vjerojatno će propustiti pripreme. Stipe Mandalinić naknadno će se priključiti reprezentaciji, dok ostala 23 igrača od prvog dana kreću s napornim treninzima u Poreču. Pomoćni trener reprezentacije Zlatko Saračević najavio je novo okupljanje i što će se raditi na pripremama.

‘Znamo da su igrači potrošeni’

“Nastavit ćemo raditi ono što smo radili na prvom okupljanju. Znači, da se igrači naviknu na ovaj sustav rada i da vidimo u kakvom su stanju, da vidimo tko je zdrav, a tko nije i da se novi igrači upoznaju s načinom rada. Nakon toga dolazimo u Zagreb gdje ćemo saznati protiv koga ćemo igrati na Europskom prvenstvu. Trebamo iskoristiti svaki trenutak koji imamo za treniranje. To je najvažnije jer imamo jako malo vremena do siječnja i svaki trening je bitan, svakih sat vremena je bitno. Znamo da igrači dolaze već potrošeni jer kraj je sezone, a za neke je bila izuzetno duga. Međutim, što je tu je, moramo raditi”, poručio je Saračević.

Marino Marić imao je peh s ozljedama i propustio je nekoliko okupljanja reprezentacije, ali ističe kako je ponovno spreman.



“Ozlijedio sam se dva puta. Jednom prošle godine na ljeto nakon čega sam se vratio, ali kako nisam otišao na operaciju, noga je ponovno pukla. Dobro, imao sam baš peh, dogodila se nesreća, ali izvukao sam neke pouke i idemo dalje. Sad nemam nikakvih velikih problema. Ova dva mjeseca sam odradio odlično. Vratio sam se koliko-toliko fizički u formu. Radim i dalje na sebi, a sada kreću i pripreme s reprezentacijom. To ćemo odraditi i pokušati izvući maksimalno što možemo što se tiče rukometa i fizičke spreme. Nemam problema kao drugi igrači koji su igrali na Olimpijskim igrama, naime, ja sam imao odmor tako da je ovo za mene dosta psihološki pozitivno i probat ću dati sve od sebe da to korektno odradimo. Svaki put dolaze novi igrači, to je sasvim normalno. Zato i služe ove pripreme da se uigramo i upoznamo. Naravno, ovo je tek drugo okupljanje i sve je novo za nas. Hvatamo konce da uhvatimo neki stil i ritam koji će nam odgovarati i dovesti nas do dobrog rezultata, rekao je Marić.

‘Došao sam odmoriti, a još sam se više umorio’

Iza makedonskog Vardara je najuspješnija sezona do sada. Nakon osvajanja SEHA Gazprom lige, makedonskog prvenstva i makedonskog Kupa sjajnu sezonu zaključio je osvajanjem Lige prvaka. Među trojicom Hrvata, koji su i nosili makedonskog prvaka do europskog trona, bio je i Luka Cindrić.

“Došao sam se kući odmoriti, a još sam se više umorio. Stvarno je to bilo lijepo proslaviti. I doček u Skoplju i kod mene u Ogulinu. Dojmovi se još nisu slegli. Mislim da još nismo svjesni kakav smo uspjeh napravili. Sigurno je jako lijepo doći među svoje ljude, pogotovo u Hrvatsku, presretan sam. Uvijek je lijepo doći u reprezentaciju. To je poseban osjećaj. Sezona je bila duga, teška i naporna, ali tu su prijatelji s kojima smo igrali juniorsko i kadetsko prvenstvo i drago nam je uvijek doći ovdje. Za ovako nešto se uvijek skupi snage i nove ambicije su tu.”

‘Jako se veselim ovome’

Novo ime u reprezentaciji svakako je Matej Ašanin, mladi vratar portugalskog Sportinga, koji je svoje mjesto zaslužio vrlo dobrom sezonom koju je zaključio osvajanjem EHF Challenge Cupa.

“Osvojili smo Challenge Cup i domaće prvenstvo. Bila je to dobra sezona i dobar projekt u Portugalu. Očekujemo da će to iduće sezone biti okrunjeno igranjem Lige prvaka i onda ćemo vidjeti što dalje. Imao sam sjajnu sezonu u Portugalu, ali opet nisam očekivao poziv u reprezentaciju budući da Portugal nije toliko na rukometnoj mapi, nije portugalska liga toliko jaka. Iza nas je dobra sezona pa me gospodin Červar vjerojatno pratio i dobio sam poziv. Biti pozvan u reprezentaciju je svima cilj otkad se počne igrati rukomet jer kroz reprezentaciju nekako i počneš igrati rukomet. Vidjeti ove sve dečke tu, to su sve dečki koji igraju u vrhunskim klubovima i imaju već vrhunske karijere. To su stari prijatelji iz mlađih dana. Jako se veselim ovome i jedva čekam da počne”, naglasio je Ašanin.