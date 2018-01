IGOR VORI UOČI SUDBONOSNE UTAKMICE: ‘Bit će jako teško protiv Francuske’

Vorija i Hrvatsku čeka ogroman izazov. Ukoliko žele u polufinale bez pomoći rezultata i ostalih dvoboja u zagrebačkoj grupi, onda moraju pobijediti moćnu Francusku s najmanje tri gola razlike.

Ako tko zna kako je to igrati protiv Francuza, onda je to Igor Vori. Naš najstariji reprezentativac, član one slavne generacije iz Portugala 2003., i Atene 2004., kapetan Kauboja, od utakmice s Bjelorusijom rekorder po broju nastupa u dresu Hrvatske (248), odigrao je mnoštvo dvoboja protiv Tricolora i Nikole Karabatića.

No, ovog puta Vorija i Hrvatsku čeka ogroman izazov. Ukoliko žele u polufinale bez pomoći rezultata i ostalih dvoboja u zagrebačkoj grupi, onda moraju pobijediti moćnu Francusku s najmanje tri gola razlike…





“Bit će jako teško. Vidjeli smo Francuze sa Šveđanima. Sve tu nešto, a onda na kraju šest razlike. Jaki su, iskusni. Igraju strašno. Ali ja se nadam da ćemo uz pomoć navijača, uz jednu još bolju igru nego što je to bio slučaj protiv Norveške, uspjeti izboriti polufinale. Siguran sam da nismo prikazali svoj maksimum protiv Norveške”, iskreno nam je kazao 37-godišnji Igor Vori.

Norveška treba biti putokaz kako protiv Francuske. Samo za još 20% gore…

“Ja sam već rekao, sve naše frustracije izašle s onim kad je Štrlek ukrao onu loptu u situaciji šest na četiri. To je bilo nevjerojatno. Ponosan sam na svoje suigrače zbog te utakmice. Bili smo u teškoj situaciji, ali uvijek sam govorio koliko smo kvalitetni”, zaključio je Vori.