BLAŽ JANC PROKOMENTIRAO GRUBU UTAKMICU SLOVENIJE I HRVATSKE: ‘A da, to je tako… Sosedski derbi’

Slovenija i Hrvatska jučer su u ljubljanskim Stožicama remizirali u prijateljskoj utakmici 26-26.

No, pogodak Karačića u posljednjoj sekundi za pobjedu Hrvatske poništen je od strane delegata, odnosno zapisničkog stola. Taj trenutak obilježio je susret i u hrvatskim medijima uglavnom se piše o tome.

Slovenski 24ur u svom izvještaju susreta piše kako su “Hrvati slavili prerano”, a Blaž Janc za isti medij ističe:

“Čestitao bi ekipi na jednoj dobroj igri. Pokazali smo srčanost, borbenost, želju… Hvala i navijačima koji su bili uz nas. Mislim da je remi najpošteniji”, kazao je Blaž Janc i prokomentirao grubosti u utakmici između igrača dviju rukometnih reprezentacija susjednih zemalja…



“A da, to je tako… ‘Sosedski’ derbi. Nije važno igra li se za medalju ili ne. Bilo je napeta utakmica. No sve u svemu mislim kako je to bila jedna lijepa rukometna predstava. Mislim da su navijači uživali, tako da… Igramo Europsko prvenstvo u Areni, pa će nam zbog toga biti lakše. A u subotu nas očekuje još jedna teška utakmica protiv Hrvatske. Moramo pokazati želju i volju kao i sad”, istaknuo je Blaž Janca.