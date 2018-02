REAL SPREMA SPEKTAKULARAN ODGOVOR BARCI: Perez za 300 milijuna dovodi dvojac iz Premier lige

Aktualni svjetski prvaci ove zime nisu doveli pojačanja, no na ljeto bi mogla uslijediti bomba.

Unatoč lošem prvom dijelu sezone Real Madrid nije iskoristio zimski prijelazni rok kako bi doveo pojačanja. Francuski stručnjak Zinedine Zidane u više je navrata ponovio da vjeruje svojoj momčadi i da mu ne trebaju novi igrači. Nije to oduševilo navijače pogotovo nakon što je Barcelona za 160 milijuna eura dovela Philippea Coutinha. Očekivali su odgovor no on se nije dogodio. Međutim, mogao bi uslijediti na ljeto.

Mercato – Real Madrid : Harry Kane et Eden Hazard grandes priorités de l'été au Real Madrid ? https://t.co/5ExpWlnkHb pic.twitter.com/MeFkg39afn — le10sport (@le10sport) February 2, 2018

Najbolje iz Premier lige

Kako piše Mundo Deportivo Florentino Perez osigurao je u budžetu oko 300 milijuna eura za pojačanja. A želja mu je na Santiago Bernabeu dovesti dvojicu ponajboljih igrača iz Premier lige. Riječ je o Tottenhamovu napadaču Harryju Kaneu i krilu Chelseaja Edenu Hazardu. Poznato je da Zidane izrazito cijeni Belgijca i već je dulje vrijeme želja kluba. Njegov aktualni ugovor vrijedi do ljeta 2020. pa će sigurno uslijediti teška borba za potpis.



S Kaneom je slična situacija jer je poznato koliko je šef Tottenhama Daniel Levy težak pregovarač. Luka Modrić i Gareth Bale morali su isforsirati odlazak jer ih nije htio pustiti. Engleski napadač ima ugovor do 2022., a Levy mu je je već pripremio poboljšani, kojim bi sigurno postao jedan od najbolje plaćenih nogometaša.