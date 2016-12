RAMLJAK JUNAK ZADRA: Na Višnjiku se slavi velika pobjeda

Košarkaši Zadra u susretu su 15. kola regionalne ABA lige na svom terenu svladali Budućnost sa 78:76 (28:13, 19:27, 16:23, 15:13).

Zadrani su odlično otvorili susret, vrlo brzo stekli i prednost od dvoznamenkastog broja koševa, a najveću su razliku (31-13) imali početkom druge četvrtine. No, gosti iz Podgorice su preciznijom igrom u napadu uspjeli do odmora smanjiti na 47-40, a početkom nastavka stići i do izjednačenja.

Williams promašio za pobjedu

Ipak, Zadar je uspio održati egal do same završnice u kojoj je u junaka izrastao Ivan Ramljak. On je pogodio za vodstvo Zadra 77:76 nešto više od dvije minute prije kraja, a potom su obje momčadi promašile po nekoliko napada. Posljednju priliku za goste imao je Marcus Williams, ali njegov šut sa šest metara dvije sekunde prije isteka vremena nije prošao kroz obruč. Odbijenu loptu uhvatio je Ramljak koji je potom pogodio jedno od dva slobodna bacanja za konačnih 78:76.

Ivan Marinković sa 22 i Ivan Ramljak sa 14 koševa predvodili su Zadar dok je Suad Šehović sa 21 ubačajem bio najefikasniji kod Budućnosti.

Zadar je s omjerom pobjeda i poraza 6-9 trenutačno sedmi na ljestvici, dok je Budućnost sa 10-5 na diobi trećeg mjesta sa Cedevitom, isti broj pobjeda uz utakmicu manje ima peta Cibona.

Na vrhu je Crvena zvezda sa 15-0 ispred Partizana koji je na 12-3.

Tablica:

1. Crvena zvezda 15 15 0 1292-1013 30

2. Partizan 15 12 3 1205-1105 27

3. Budućnost 15 10 5 1234-1159 25

4. Cedevita 15 10 5 1339-1309 25

5. Cibona 14 10 4 1175-1097 24

6. Igokea 15 8 7 1125-1148 23

7. Zadar 15 6 9 1194-1319 21

8. Olimpija 14 6 8 1134-1151 20

9. Mega Leks 15 5 10 1204-1255 20

10. FMP 15 4 11 1116-1197 19

11. Karpoš Sokoli 15 4 11 1113-1205 19

12. MZT 15 4 11 1142-1263 19

13. Krka 14 5 9 1016-1141 19

14. Mornar 14 4 10 1079-1114 18