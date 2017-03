RAKITIĆ OTVORIO DUŠU ŠPANJOLCIMA: ‘Barcu nitko ne želi u četvrtfinalu, a istina je da me Modrić zvao u Real’

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji je prošli tjedan produžio ugovor s Barcelonom za dodatne dvije godine, rekao je kako ove sezone igra manje jer je momčad promijenjena, a da ga je Luka Modrić zvao u Real Madrid u vrijeme kada je igrao za Sevillu.

“Nisam dvojio oko produženja ugovora s Barcelonom. Igrao sam manje no to je zato što je ove sezone momčad prošla kroz veće promjene nego prijašnjih godina. Trener me poznaje bolje nego itko i zna da želim igrati”, izjavio je Rakitić gostujući u noćnom programu “El Larguero” (Prečka) na radijskoj postaji Cadena SER u Barceloni.Vezni igrač je na svoj 29 rođendan produljio ugovor do ljeta 2021. godine. Raniji mu je istjecao u ljeto 2019.

Modrić ga zvao u Real

“Želim zahvaliti Barci na svemu što je učinila za mene. Ugovor mi još uvijek nije bio istjecao, ali presretan sam što sam ga produžio. Uspio sam ostvariti san. Za mene je najvažnije osjećati se ugodno u sportskom smislu, odlaziti na treninge nasmiješen…Jako uživam u Barceloni. Ne želim izostati niti s jednog treninga”, rekao je. Hrvatski nogometaš je u glavni grad pokrajine Katalonije stigao iz Seville u ljeto 2014. godine, a od tada je osvojio osam od mogućih deset trofeja.

“Kada sam bio u Sevilli, Modrić mi je bio rekao da dođem u Real Madrid. Sada više ne…Dobri smo prijatelji te ga jako poštujem, kao igrača i osobu”, rekao je Rakitić nastavivši hvaliti suigrača iz reprezentacije.



“Modrić je na svojoj poziciji jedan od najbolja tri igrača na svijetu. Naravno da ga mogu zamisliti u Barceloni”.

Njih dvojica, odnosno Barcelona i Real Madrid mogli bi se naći na suprotnim stranama u četvrtfinalu Lige prvaka. Ždrijeb je u petak u 12 sati.

Rakitic: "Por supuesto que vería a Modric jugando en el Barça" https://t.co/kslf6F35p3 pic.twitter.com/I9wd282KJF — Sr.Deportes (@SrNoticiass) March 17, 2017

“Uz svo poštovanje, Real Madrid bi s nama imao više problema. Nitko se ne želi suprotstaviti Barceloni u četvrtfinalu. Utakmice protiv Real Madrida su posebne, jedne od najljepših što postoje”, izjavio je Rakitić. U posljednjem El Clasicu odigranom u prosincu Barcelona i Real Madrid su odigrali 1-1 a on je na terenu proveo 60 minuta.

Barcelona je u osmini finala Lige prvaka izgubila u Parizu s 0-4 od PSG-a, no onda je na svom stadionu slavila sa 6-1, a hrvatski nogometaš napominje da će do kraja života pamtiti te trenutke.

“Nisam spavao mnogo te noći. Bio sam jako umoran, otišao sam rano u krevet, no jednostavno nisam mogao zaspati”, napomenuo je. Barcelona sada ima priliku osvojiti Ligu prvaka nakon što je prošle sezone ispala u četvrtfinalu od Atlético Madrida. Sezonu ranije ju je osvojila pobjedom od 3-1 u finalu protiv Juventusa u kojem je Rakitić zabio vodeći pogodak u četvrtoj minuti.

Trostruka kruna

“Da bar ove sezone osvojimo trostruku krunu. U želji nas niti jedna momčad ne može pobijediti”, istaknuo je. Barcelona se u prvenstvu nalazi na drugom mjestu sa 60 bodova dok vodeći Real Madrid ima 62 i utakmicu manje, gostovanje kod Celte Vigo koja je u četvrtak izborila četvrtfinale Europske lige. Krajem svibnja će Barcelona i baskijski Alaves igrati finale španjolskog kupa u Madridu.

“Kada sam tek došao u ovaj klub htio sam upoznati i razumjeti svakog igrača, uvidjeti kako je to igrati u Barci. Htio sam upoznati njezinu filozofiju iznutra te uživati znajući da sam u najboljem klubu na svijetu, s najboljim igračima na svijetu”, rekao je Rakitić.“Svlačionica je ujedinjena, uvijek vlada dobra atmosfera. Imam jako dobar odnos s vratarom Ter Stegenom. Također i s Jordijem Albom, Busquetsom i Iniestom. Tijekom putovanja igramo ‘čovjece ne ljuti se’… Pique voli stvarati dobru atmosferu”, dodao je.

Rakitić je prvi igrač koji je u 2017. produžio ugovor, a to se isto očekuje od kapetana i veznog Andresa Inieste, napadača Lionela Messija i vratara Andre Ter Stegena.

“Teško je zamisliti Barcu bez Inieste. To je isto kao i Barca ranije bez Xavija. Jako teško, gotovo nezamislivo je biti bez takvih igrača. A to što Messi ima u Barceloni je nešto što se ne može platiti novcem. Osim toga ima dobre prijatelje poput Luisa Suareza, njih dvojica imaju iznimno dobar odnos, puno dana su proveli zajedno, a ja sam uvjeren da Messi ima veliku želju ostati”, izjavio je Rakitić.Iako se donedavno očekivalo kako će i trener Luis Enrique produžiti ugovor koji mu istječe za tri mjeseca, on je zbog iscrpljenosti najavio odlazak s klupe.

Odlazak Enriquea

“Kada nam je Luis Enrique rekao da odlazi ostavio nas je širom otvorenih usta, ostali smo zatečeni. Poštujemo njegovu odluku, ima 100 postotnu podršku svlačionice. Ima svo moje poštovanje što je tu odluku prvo priopćio nama igračima. Između njega i nas nije se ništa promijenilo od tada. Sada nam ostaje kraj, ono najljepše u sezoni”, rekao je hrvatski igrač.

“I mi smo se, kao i svi navijači Barcelone, nadali da će ostati u klubu. No nije lako biti trener Barce, to posve razumijem. Igrao sam u drugim klubovima pa sada vidim da je impresiono ovo što smo ostvarili u protekle dvije i pol godine”, istaknuo je Rakitić. Enrique je došao u Barcelonu u ljeto 2014. i tada doveo Rakitića. Osvojili su Ligu prvaka, dva prvenstva, dva španjolska kupa, europski Superkup, španjolski superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Jedan od mogućih nasljednika je i Enriqueov pomoćni trener, 49-godišnji Juan Carlos Unzué. Njemu ugovor također istječe krajem lipnja.

“S Unzueom imam jako dobar odnos. On nas dobro poznaje, maksimalno mu vjerujemo. Luis Enrique ima svoj tim trenera no Unzué ima svoju ideju. Filozofija je ista, no svaki trener ima svoj dodir, svoj obris”, izjavio je Rakitić. Sportski direktor Robert Fernández već je rekao da tko god da postane novi trener, prepoznatljiv stil Barcelone neće se mijenjati. To je sada ponovio i Rakitić.

“Barcin stil se nikada nije promijenio, a niti će se mijenjati u idućih 5, 10 ili 20 godina. Ali tražimo varijante, primjerice, kako iskoristiti prostor u napadu. Bilo bi apsurdno to ne iskoristiti uz snagu koju imamo. Ako se nešto i promijenilo to je onda zato što protivnici igraju drugačije protiv nas”, napomenuo je.

Hvali Guardiolu

Ivan Rakitić je ove sezone izjavio da bi jednom volio raditi s Pepom Guardiolom, nekadašnjim trenerom Barcelone i Bayern Münchena. On je, sada na klupi Manchester Citija, u srijedu ispao od Monaca u osmini finala Lige prvaka nakon poraza od 1-3. Nije uspio obraniti prednost od 5-3 iz Engleske.

“Kada sam došao u klub izabrao sam dres s brojem 4 zbog njega, dres kojeg je on nosio ovdje dok je igrao. Bio bih sretan da sam dobio broj 11, no to je bilo malo komplicirano. Znam kako je bilo igrati protiv njegovih ekipa te ga jako poštujem. Svi igrači bi voljeli igrati s Guardiolom”, zaključio je Rakitić.