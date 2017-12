PROSINEČKI PREUZIMA ZMAJEVE? Velikom žutom jedini protukandidat sin posljednjeg izbornika Jugoslavije

Vodstvo NSBIH na ovaj je način još jednom odgodilo svoju konačnu odluku.

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki na korak je do preuzimanja reprezentacije Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to potpredsjednik tamošnjeg Saveza Milorad Sofrenić.

“Razmatrali smo izvještaj Komisije, koja je obavila razgovore sa svim potencijalnim kandidatima. Izvršni odbor je nakon dugog razmatranja listu od četiri kandidata sveo na dvojicu – Amara Osima i Roberta Prosinečkog. U narednih sedam, osam dana obavit će se konkretni razgovori s njima, od financijskih uvjeta, njihovih planova i svega ostaloga kako bi mogli donijeti konačnu odluku”, rekao je Sofrenić za Klix.

Razgovaralo se Kekom?

Preostala dvojica kandidata koji su bili u užoj konkurenciji za nasljednika Mehmeda Baždarevića su Dragan Okuka i Vladimir Petković.



Oslobođenje je pak objavilo da je Komisija na čelu s Ivicom Osimom, Dušanom Bajevićem, Zvjezdanom Misimovićem i Seadom Kajtazom, razgovarala i s Matjažom Kekom, trenerom Rijeke. No, bilo to istina ili ne, on više nije u utrci za tu poziciju.

Mnoga imena, inače, bila su povezana s tom funkcijom, a osim navedenih pisalo se i o Fatihu Terimu i Svenu Goranu Erikssonu.

Vodstvo NSBIH na ovaj je način još jednom odgodilo svoju konačnu odluku pa će ta država u novu godinu ući bez nogometnog izbornika.