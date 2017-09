POZNATI SU FINALISTI US OPENA: Nadal i Kevin Anderson igrat će za naslov u Flushing Meadowsu

Najbolji tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal i Južnoafrikanac Kevin Anderson borit će se u nedjelju u New Yorku za naslov pobjednika posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena, nakon što su u polufinalnim mečevima bili bolji od Argentinca Juana Martina del Potra i Španjolca Pabla Carreno-Buste.

U prvom polufinalu Anderson je spriječio mogućnost španjolskog finala svladavši Carreno-Bustu sa 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 za dva sata i 55 minuta vrlo izjednačenog meča. Andersonu će nedjeljni finale biti prvi na Grand Slam turnirima u karijeri, a već je plasmanom u polufinale nadmašio svoj najbolji rezultat, što je bilo četvrtfinale US Opena 2015.

POSRNUĆA FAVORITA: Iznenađenja u borbi za naslov pobjednika US Opena

Rafa gospodario terenom

I Nadal je, poput Andersona, izgubio prvi set u dvoboju s Argentincem Del Potrom, koji je pobjedom nad Federerom u četvrtfinalu spriječio prvi dvoboj Španjolca i Švicarca na US Openu. Međutim, nakon toga je Rafa zagospodario terenom te za dva sata i 31 minutu stigao do pobjede 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 i do četvrtog finala na US Openu, gdje je trijumfirao dvaput, 2010. i 2013. godine. Nadalu će to biti 23. Grand Slam finale u karijeri, u kojem će se boriti za svoj 16. trofej.



Ovom je pobjedom Španjolac uzvratio Del Potru za poraz u polufinalu US Opena 2009., kad je Argentinac također tom pobjedom spriječio tada finalni obračun Federer – Nadal u New Yorku, a svladavši i Federera u pet setova stigao do svog jedinog Grand Slam naslova.

LUDILO NA US OPENU: Nakon 14 godina Afrikanac u polufinalu Grand Slama, Venus proživljava drugu mladost

Nadal četiri puta pobijedio Andersona

Nedjeljno finale na rasporedu je s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, a Nadal u njega ulazi s prednošću 4-0 u međusobnim dvobojima.

U subotu će se u Flushing Meadowsu, također s početkom od 22 sata, za naslov pobjednice US Opena i ček na 3,7 milijuna američkih dolara, boriti Amerikanke Sloane Stephens i Madison Keys.

US Open, tenisači – polufinale

Rafael Nadal (Špa/1) – Juan Martin del Potro (Arg/24) 4-6, 6-0, 6-3, 6-2

Kevin Anderson (JAR/28) – Pablo Carreno-Busta (Špa/12) 4-6, 7-5, 6-3, 6-4