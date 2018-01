POCHETTINO I SPURSI STRAHUJU OD MODRIĆEVOG SCENARIJA: ‘Ne znam što će biti ako se to dogodi’

Kane je ove sezone u 20 prvenstvenih nastupa dao 18 golova te je jedan namjestio.

Engleski napadač Harry Kane sve se češće spominje kao potencijalno pojačanja Real Madrida. Karim Benzema već je dulje vrijeme u lošem nizu i madridski mediji stoga su krenuli u potragu za njegovom savršenom zamjenom. Ne postoji vjerojatno u ovom trenutku kub koji ne bi rado vidio Kanea u momčadi pogotovo jer je u 2017. pokazao kolika je klasa jer je godinu završio kao najbolji strijelac u Europi s 56 pogodaka. Hat-trickom Southamptonu dan poslije Božića prestigao je Lionela Messija, koji je godinu završio s 54 gola.

Također, na toj je utakmici skinuo s vrha vječne ljestvice Alana Shearera. On je 1995. godine zabio 36 prvenstvenih golova, a Kane je prošlu završio s 39. Zbog svega toga nije teško zamisliti zašto Mariđani sanjaju o njemu. Trener Tottenhama Mauricio Pochettino progovorio je mogućnosti da Spursi po treći put u nekoliko godina najboljeg igrača pošalju na Santiago Bernabeu. To prilikom nije mogao izbjeći pitanje o metodama kojima su se poslužili Luka Modrić i Gareth Bale kako bi ostvarili transfer. Poznato je da ih Spursi nisu željeli prodati, a oni su na kraju klub isforsirali transfer.

‘Ne žele ga prodati’

“Ne želimo ga prodati. Dođe li ponuda iz Madrida on će ostati ovdje i oni će to morati prihvatiti. Ako igrač zatraži transfer, kao što su napravili Modrić i Bale…. Onda ćemo vidjeti što će se dogoditi. Do dana današnjeg to nije bio slučaj”, kazao je Argentinac za El Chiringuito.



“Nadam se da će Kane godinama biti ovdje i zabiti još puno golova i donijeti nam puno pobjeda i trofeja. To je ono što želimo”, poručio je Pochettino.

Kane je ove sezone u 20 prvenstvenih nastupa dao 18 golova te je jedan namjestio. U svim natjecanjima je ubilježio je 25 nastupa, a u njima je 24 puta parao mreže suparnika pritom upisavši tri asistencije.