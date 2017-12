POČEO 30. HOPMAN CUP: Federer i Benčić osigurali Švicarskoj pobjedu nad Japanom

Američka reprezentacija pobjedu je osigurala već nakon pojedinčanih dvoboja.

Švicarski predstavnici Roger Federer i Belinda Benčić već su nakon pojedinačnih dvoboja protiv japanskih suparnika Yuichija Sugite i Naomi Osake osigurali pobjedu u prvom nastupu na danas započetom, 30. izdanju Hopman Cupa, teniskog natjecanja mješovitih reprezentacija koje se održava u australskom Perthu.

Federer je u prvom meču nove sezone sa 6-4, 6-3 nadigrao Sugitu, a Benčić je sa 7-5, 6-3 svladala Osaku. U prvom srazu u skupini B, CoCo Vandeweghe i Jack Sock donijeli su 2-1 pobjedu američkoj reprezentaciji protiv Rusije.

U nedjelju samo jedan dvoboj

Američka reprezentacija pobjedu je osigurala već nakon pojedinčanih dvoboja. Prvo je Vandeweghe sa 6-3, 6-3 svladala Anastasiju Pavljučenkovu, a potom je Sock sa 6-4, 1-6, 6-3 pobijedio Karena Hačanova. U dvoboju parova Pavljučenkova i Hačanov su sa 3-4 (3), 4-1, 4-2 nadigrali Vandeweghe i Socka. Mješoviti parovi se igraju na dva dobivena skraćena seta do četiri osvojena gema. Na 3-3 se igra ‘tie-break’ do pet osvojenih poena, odnosno na dva razlike, ako se dođe do rezultata 4-4.



Tennis: "Tout est possible, même la France a gagné la Coupe Davis", Federer chambre gentiment les Bleus https://t.co/janQZ34IcY pic.twitter.com/RW3gZhwwUL — 20 Minutes (@20Minutes) December 30, 2017

Skupinu A čine reprezentacije Njemačke (Alexander Zverev, Angelique Kerber), Belgija (David Goffin, Elise Mertens), Kanada (Vašek Pospišil, Eugenie Bouchard) i domaćin Australija (Thanasi Kokkinakis, Daria Gavrilova). U nedjelju je na rasporedu samo jedan dvoboj u kojem će snage odmjeriti reprezentacije Australije i Kanade.

Hopman Cup, skupina B – 1. kolo

SAD – RUSIJA 2-1

CoCo Vandeweghe (SAD) – Anastasija Pavljučenkova (Rus) 6-3, 6-3

Jack Sock (SAD) – Karen Hačanov (Rus) 6-4, 1-6, 6-3

Pavljučenkova / Hachanov (Rus) – Vandeweghe / Sock (SAD) 3-4 (3), 4-1, 4-1

ŠVICARSKA – JAPAN 2-0

Roger Federer (Švi) – Yuichi Sugita (Jap) 6-4, 6-3

Belinda Benčić (Švi) – Naomi Osaka (Jap) 7-5, 6-3