PEREZ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ronaldo je ljutit. Mbappe? Pa za njega nema mjesta u Realu’

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez osvrnuo se u razgovori za esRadio na situaciju s Cristinom Ronaldom, ali je prokomentirao i mogući dolazak najpoželjnijeg mladog nogometaša današnjice Kyliana Mbappea.

“Znam da je Cristiano ljutit, ali mislim da će ostati. Nisam razgovarao s njim. Napravit ću to poslije Kupa konfederacija”, kazao je Perez.

Međutim otkrio je da je razgovarao s Ronaldovim menadžerom Jorgeom Mendesom.





“Razgovarali smo o njemu i nema razloga za brigu. On je pošten čovjek, a mnogi ga žele povrijediti pričama o porezu i sličnome i on to osjeća”, poručo je Perez.

Govoreći pak o Mbappeu rekao kako smatra da je s 18-godina premlad za Real Madrid jer je tek nekolicina igrača njegove dobi imala priliku zaigrati za Kraljevski klub.

“Prošle godine govorili su nam da trebamo dovesti Pogbu. Sviđa mi se, ali grači poput njega žele imati osigurano mjesto u momčadi. Po meni prošle seozne za njega tamo nije bilo mejsta”, kazao je i nastavio.

“Mbappe je jako mlad i odličan igrač. Volim dobre igrače, ali u momčadi ima 24 nogometaša, a igra ih samo 11. Puno igrača koji mi se sviđaju nemaju mjesta o početnom sastavu. Napravit ćemo ono što je najbolje, a dokazali smo da trenutno imamo najbolju momčad na svijetu”, dodao je Perez.

“Zidane već neko vrijeme prati Mbappea, baš kao što je bio slučaj i s Varaneom. Međutim, samo je nekoliko igrača zaigralo u Realu s 18 godina. Morate biti strpljivi”, završio je.