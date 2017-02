VATERPOLISTI SAZNALI SUPARNIKE: ‘U skupini smo favoriti, ali imamo najteži mogući put do medalje’

Hrvatski vaterpolisti saznali su suparnike u skupini na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u okviru Svjetskog prvenstva vodenih sportova u Budimpešti od 17. do 29. srpnja.

Hrvatska je tako ušla u skupinu D s reprezentacijama Japana, Rusije i SAD-a. U prvoj utakmici hrvatska se reprezentacija 17. srpnja sastaje s reprezentacijom SAD-a u 20.10 sati. Slijedi dvoboj protiv ruske reprezentacije, 19. srpnja u 17.30 sati, te 21. srpnja u 13.30 okršaj protiv Japana.

TRENER SVIH TRENERA VRATIO SE U HRVATSKI VATERPOLO: ‘Nastavljam svoj rad tamo gdje sam stao’

‘Svoj cilj znamo’

“Na prvi pogled se čini da smo dobili skupinu u kojoj smo apsolutni favoriti za osvajanje prvog mjesta, no moramo biti itekako oprezni i protiv reprezentacije SAD-a koja spada u grupu težih protivnika, ali i reprezentacija Rusije i Japana koje pokazuju sve kvalitetnije igre. Međutim, s obzirom na to da naš krajnji cilj nije četvrtfinale, već puno više od toga, a u kasnijem ždrijebu nas već od četvrtfinala potencijalno očekuju Mađari ili Talijani pa preko polufinala eventualno Srbija, onda možemo reći da smo, ako rezultati budu očekivani, izvukli najteži mogući put. No mi svoj cilj znamo, kvalitetu imamo i dat ćemo sve od sebe da osvojimo medalju – izjavio je Ivica Tucak, izbornik reprezentacije.



Ujedno, izvučene su i skupine Svjetskog juniorskog prvenstva koje će se održati od 5. do 13. kolovoza u Beogradu. Hrvatska U-20 reprezentacija tako se našla u skupini B s reprezentacijama Nizozemske, drugoplasiranom ekipom iz američkih kvalifikacija te Španjolskom i Japanom.

SKUPINE SVJETSKOG PRVENSTVA U VATERPOLU:

Skupina A: Brazil, Crna Gora, Kazahstan, Kanada

Skupina B: Francuska, Australija, Italija, Mađarska

Skupina C: Španjolska, Srbija, Grčka, Južna Afrika

Skupina D: SAD, Japan, Hrvatska, Rusija