‘ONI LAŽU, TO NIJE TOČNO!’: Hrvatski zlatni olimpijac se javio i odgovorio na prozivke

Nikolaj Pešalov, dizač utega koji je za hrvatsku osvojio niz medalja među kojima i zlatnu s Olimpijskih igara u Sydneyju, odgovorio je na optužbe čelnih ljudi Hrvatskog dizačkog saveza koje su nedavno iznijeli niz optužbi na njegov račun.

Prvi čovjek Saveza Damjan Krklec i izbornik Boško Čavka prozvali su Pešalova za čitav niz stvari, o čemu više možete pročitati ovdje, a on sam je odlučio ispričati svoju stranu priče.

“Lažu! Neka dokažu da su mi poslali pozivnicu za Europsko prvenstvo, a ja ću dokazivati da nisu”, započeo je Pešalov s demantijima na adresu s koje su stigli.

‘Ne glumim socijalni slučaj’

Slobodna Dalmacija bilježi i sljedeće njegove riječi:



“Ne glumim socijalni slučaj. Tako su me proglasili kada je tadašnja dogradonačelnica Anđelka Visković rekla da mi je stan socijalni. Bio sam u teškoj situaciji kad sam mislio prodati medalje, ali nikada za sebe nisam rekao da sam socijalni slučaj. A Bugari me nikad nisu izbacili iz dvorane, štoviše nitko iz Hrvatske nikad nije bio u teretani u Bugarskoj pa i nije kompetentan da kaže takvo što.”

Osvrnuo se i na to da mjesečno prima 1200 eura od rodne Bugarske.

“Nije, nego 1000. Do 2015. dobivao sam 400 eura mjesečno, a kasnije se taj iznos povećao. Ovdje primam naknadu za izvrsnost koja iznosi 5560 kuna, a dok sam kao trener bio zaposlen u Savezu imao sam plaću 4600 kuna. Nisam bio zaposlen u Hrvatskom olimpijskom odboru kao što govore, već u Savezu.”

Dug bez opomene

Na konstataciju da mu je pokriveno dugovanje za stan u iznosu od 80,000 kuna Pešalov je odgovorio:

“Stan sam na korištenje dobio 2001., ali samo dok se aktivno bavim sportom. Kad sam se 2010. zanimao što mi je dalje činiti pojavio se dug od tih deset godina, retroaktivno. Bez ikakve opomene. Od 2001. do 2008. većinom sam bio u Bugarskoj, a stan je najviše koristio Čavka. Onda su Čavka i Krklec rekli da će riješiti taj dug, a on sada ne iznosi 80 tisuća kuna nego oko 30. Međutim, oni nisu plaćali dogovorene cesije, čak su i govorili da držim klub za taoca. A ja nisam tražio ništa, oni su se sami ponudili! U isto to vrijeme išla mi je ovrha na stanarinu.”

Nastavio je Pešalov iznošenje svoje istine i na temu da ga je Čavka pronašao u diskoklubu i financirao.

“Nije me našao u diskoklubu nego na Europskom prvenstvu u Rijeci i to Borozan a ne Čavka. Kad sam došao u Hrvatsku imao sam stan u Bugarskoj, obitelj i plaću. Od kojih me to primanja Čavka financirao?”