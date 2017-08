SRETNO I OSTVARITE NAM SNOVE: Hrvatski reprezentativci bez puno pompe otputovali u London

Olimpijska pobjednica u bacanju koplja Sara Kolak, hrvatski rekorder u bacanju kugle Stipe Žunić i državni rekorder u skoku motkom Ivan Horvat prvi su od devetero hrvatskih reprezentativaca krenuli prema Londonu, na poprište 16. Svjetskog atletskog prvenstva, uoči kojeg je Ludbrežanka nije željela davati nikakve prognoze, istaknuvši da joj najvažnije da je zdrava.

Bez puno pompe kakvu biste očekivali kad je u pitanju olimpijska pobjednica, 22-godišnja Ludbrežanka Sara Kolak otputovala je u srijedu iz Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman za London, na svoje prvo seniorsko Svjetsko prvenstvo u atletici. U njezinoj pratnji bio je trener Andrej Hajnšek i nitko drugi.

“Super se osjećam, zdrava sam, a to mi je najbitnije. To sam čekala cijelu godinu. Za ovo se svi pripremamo, to je najbitnije natjecanje ove sezone”, rekla je aktualna olmpijska pobjednica u bacanju koplja, koja je posljednji dio priprema za SP provela na Rogli.

U London s najboljim rezultatom sezone i novim hrvatskim rekordom

“Temperatura je bila odlična, tako da se nismo kuhali u Celju. Zadovoljni smo, napravili smo sve što smo planirali.”



Sara u London, na svoje prvo seniorsko SP dolazi s najboljim rezultatom sezone (68,43 metra) i novim hrvatskim rekordom, ali tvrdi da se u njezinom pristupu ništa nije promijenilo u odnosu na ranija natjecanja, na kojima nije bila u krugu glavnih kandidatkinja za odličja.

“S moje strane ne vidim nikakav presing. Bitno je što ja očekujem, što ja mislim, kako se ja osjećam. S drugim stvarima, na koje ne mogu utjecati, uopće se ne opterećujem. Ja ću dati sve od sebe, prvo u kvalifikacijama. Korak po korak, pa što bude – bude.”

Ni Sarin trener Andrej Hajnšek nije čovjek koji će se razmetati prognozama.

Očekuje ju jaka borba

“Prvo trebamo ući u finale. U nedjelju će biti jaka borba, jer mislim da će trebati prebaciti 63 metra. Mislim da je Sara to spremna učiniti, tako da idemo u borbu.”

“Bila je favorit u Bydgoszczu (na EP-u za mlađe seniore) i dobro se s tim nosila. No, sad nije favorit. Tu je puno drugih cura koje imaju medalje sa svjetskih prvenstava, a mi prvi put putujemo na svjetsko prvenstvo. Nakon Rija sam rekao da nam trebaju dvije godine da dođemo na razinu koju je bacila tamo, da to konstantno prebacuje. Vidjet ćemo je li već na toj razini ili ćemo trebati pričekati još jednu godinu. Napravili smo pomak u svim segmentima. Vidjet ćemo što to znači u finalu”, zaključio je Andrej Hajnšek.

Ove je sezone najžešće bitke vodila sa svjetskom rekorderkom, iskusnom Čehinjom Barborom Špotakovom, ali nikoga od konkurentica ne izdvaja posebno.

“Sve cure koje su se kvalificirale, sve koje uđu u finale su konkurentice. Bit će jako natjecanje. Svi se spremamo za to. Bit će zanimljivo. Svaka bacačica je konkurentica, ali i ja sam sama sebi. Ne opterećujem se s drugima. Bitno je da odradim tehnički ono što trebam i to je to”, kazala je simpatična Ludbrežanka.

Janici u zagrljaj

I dok smo čekali Saru, u zračnoj luci se zatekla i državna tajnica za sport Janica Kostelić, kojoj je mlada Ludbrežanka poletjela u zagrljaj kad ju je spazila. Do novog susreta neće proći mnogo vremena, jer će Janica ići u London bodriti hrvatske atletičarke i atletičare u nastojanjima da još jednom pokore konkurenciju, kao što je to bio slučaj sa Sandrom Perković i Sarom Kolak prije godinu dana na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

“Pokušavam sve naše sportaše pratiti što više mogu. Nadam se finalu Sare i Sandre. Od sportaša uvijek možemo nešto očekivati. Uvijek se nađe netko tko je u pravom trenutku u dobroj formi i koji nas možda čak i iznenadi nekim boljim rezultatom, nego što smo se i sami nadali. Najbitnije je da su svi zdravi”, rekla je najuspješnija hrvatska olimpijka.

Istim zrakoplovom kao i Sara Kolak, u London je krenuo hrvatski rekorder u skoku motkom, Osječanin Ivan Horvat, zajedno s trenerom Hrvojem Livančićem. Ivan je prije dvije godine na SP-u u Pekingu u finalu bio na diobi 9. mjesta s preskočenih 5.65 metara, ali u ovom trenutku o finalu još ne razmišlja.

Cilj je ostaviti srce na stazi

“Cilj mi je odraditi još par treninga kako spada do početka kvalifikacija, doći na kvalifikacije i ostaviti srce na stazi. Dati sve od sebe je glavni i primarni cilj. Trenutno ne vidim dalje od prvog skoka na početnoj visini, jer bez te preskočene visine ne mogu pričati o finalu, ne mogu ni o čemu pričati. Bitno mi je samo da se skoncentriram na početak natjecanja, na prvu visinu i onda će sve biti super. Bitno mi je da idemo s pozitivom, da sam zdrav i spreman”, istaknuo je Horvat i upustio se u prognozu koja će visina u nedjeljnim kvalifikacijama donositi plasman u finale.

“Mislim da će biti dovoljno 5.60 iz prvog pokušaja, a da će staviti fiksno 5.70 ili možda 5.75 za finale. Lako što ja ciljam, bitna je početna visina. Ja jesam spreman, ali sam trenutno skoncentriran samo na početnu visinu.”

Ivan ima i zanimljivo viđenje konkurenata.

Natjecanja započinju u petak

“Što se mene tiče, oni će mi samo smetati, oduzimati vrijeme do mog skoka, tako da jedva čekam da moja visina dođe, da ja svoju motku uzmem, da ja svoju visinu preskočim.”

Za razliku od debitantice Sare Kolak, za njega dolazak u London znači povratak na mjesto, na kojem je prije pet godina imao svoje prvo olimpijsko iskustvo.

“To je super. Ostalo mi je u pozitivnom sjećanju. Vraćam se na poznati stadion, veliki olimpijski stadion, tako da je to dodatni motiv”, zaključio je član prvog dijela malene hrvatske ekspedicije koja će na SP-u u Londonu brojati šest atletičarki i trojicu atletičara.

U srijedu, ranijim jutarnjim letom su prema Londonu iz Zagreba krenuli izbornik hrvatske atletske reprezentacije Mladen Katalinić, liječnik Marko Jakopović i fizioterapeut Dean Mistura, a iz Splita su se zaputili bacač kugle Stipe Žunić i njegov trener Marko Mastelić.

U četvrtak će im se pridružiti Filip Mihaljević, u petak u London stižu tri maratonke Matea Matošević, Nikolina Stepan i Bojana Bjeljac. U nedjelju ujutro će po svoje drugo svjetsko zlato krenuti najbolja svjetska bacačica diska Sandra Perković, a ponedjeljak će, kao posljednja, u London stići i skakačica u vis Ana Šimić.

Natjecanja na stadionu “Queen Elizabeth” započinju u petak, 4. kolovoza i trajat će do nedjelje, 13. kolovoza.