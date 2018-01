ODLIČNE VIJESTI ZA HRVATSKI TAEKWONDO: Glasnović odlučila nastupati pod hrvatskom zastavom

Odlučila se učlaniti u taekwondo klub Marjan iz Splita u kojem će biti predstavljena u četvrtak

Nikita Glasnović je hrvatska taekwondoašica koja je donedavno skupljala medalje na brojnim europskim i svjetskim smortrama pod zastavom Švedske. No izgleda kako se predomislila te će ubuduće nastupati pod hrvatskim državljanstvom, prenosi HRT.

Na europskom prvenstvu u Bakuu 2014. bila je brončana, na europskom 2016.u Montreuxu je napredovala do srebrne medalje, dok je na posljednjem svjetskom prvenstvu 2017. U Mujuu je osvojila brončano odličje. Natječe se u rangu do 57 kilograma. Na posljednjim Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru stigla je do polufinala.





Odlučila se učlaniti u taekwondo klub Marjan iz Splita u kojem će biti predstavljena u četvrtak. Ovo su sjajne vijesti za hrvatsku taekwondo reprezentaciju jer pred Nikitom je nekoliko natjecanja već ove godine – europsko seniorsko prvenstvo, četiri Grand Prix turnira, President cup i još nekoliko G1 i G2 turnira. Svi ovi turniri mogu joj dodatno učvrstiti treće mjesto na olimpijskoj rang-listi, koje bi joj jamčilo plasman u Tokio na olimpijske igre 2020. godine