NOGOMETNI STRUČNJACI SLOŽNI: ‘Šuker neće odraditi mandat do kraja, vrlo je jasno i zašto’

Puno bure podiglo se nakon izbora u HNS-u u kojima je bio samo jedan kandidat.

Davor Šuker uz mnogo je kontroverzi opet izabran za predsjednika HNS-a. Skupštini održanu u petak obilježio je kaos. Delegate Hajduka pokušalo se ušutkati gašenjem mikrofona, a prema nekima Skupština je nelegalna, jer je sazvana po jednom, a održana po drugom poslovniku o čemu će na krjau odlučiti Sportska inspekcija.

U HRT-ovoj Temi dana svoj sud su dali poznati sportski komentatori Edo Pezzi i Robert Matteoni.

“Decidirano sam rekao prije mjesec dana kako je sve to skupa smiješno i da će opet pobijediti ista garnitura. Sustav biranja je takav da se ništa ne može dogoditi nabolje. Javnost je apsolutno protiv saveza, a i politika je nešto rekla, ali još uvijek stidljivo. Opstat će do SP-a, ali nešto će se sigurno morati mijenjati, kaza Pezzi.



Sport i politika

“Protiv toga sam da igrači koji su tek izašli iz kopački vode Savez. Ljudi koji su u Savezu očito imaju neke velike interese. Oni kažu UEFA i FIFA ne žele politiku u nogometu, ali priča u hrvatskim prilikama nije ista. To se možda može primjeniti u nekim zemljama gdje se nogomet samofinancira, ali naš nogomet bez pomoći gradova bi se ugasio, postao bi samo skupa rekreacija. Mislim da su interesi toliko prevladali da se u tome zalutalo, otišlo u slijepu ulicu”, dodao je.

Upitna legalnost Skupštine

“Ne znam je li Skupština legalna ili ne, o tome se moraju izjasniti pravni stručnjaci, ali istini za volju iskustva koja imamo s HNS-om u posljednjih 15-ak godina sugeriraju da nelegalne skupštine, odnosno nelegalne procudure nisu strane vrhuški HNS-a. Osobno ipak smatram da to nije glavni lajtmotiv, ovo što se danas dešavalo je bio tek završni čin jedne farse u kojoj nogomet živi već više godina”, rekao je Matteoni koji također smatra da Šuker neće odraditi mandat do kraja.

“Vrlo je jasno da je predsjednik Vlade nesklon aktualnom vodstvu HNS-a i posebno Davoru Šukeru. To je jedan od razloga zbog kojeg smatram da će ostati na čelu HNS-a šest mjeseci, godinu ili dvije. Ali on ga sigurno neće odraditi do kraja”, poručio je.