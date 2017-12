NOGOMETAŠI NA ZIMSKOM ODMORU: Englezi bez pauze, Rusi odmaraju tri mjeseca, a evo kad se nastavlja HNL

Hrvatski klubovi pauzirat će gotovo dva mjeseca, a proljetni dio prvenstva kreće 10. veljače utakmicom Inter – Slaven Belupo.

Engleski nogometni klubovi već tradicionalno neće imati zimsku pauzu, dok će najduži odmor, gotovo tri mjeseca imati ruski klubovi. Pauza u Prvoj HNL trajat će skoro dva mjeseca.

Već tradicionalno engleski klubovi gotovo da i nemaju pauzu. Premiership se igra i na Staru i na Novu godinu, te 2., 3. i 4. siječnja. Susretom između Tottenhama i West Hama 4. siječnja bit će zaključeno 22. kolo, a iduće je 13. siječnja. Međutim, između ta dva kola igrat će se FA kup (6-8. siječnja), te Liga kup (9-10. siječnja).

Kako stoje ostale lige?

U ostalim ligama ‘Petice’ Nijemci će pauzirati gotovo mjesec dana, Francuzi su na odmoru tri tjedna, dok će pauza u Španjolskoj i Italiji trajati dva tjedna. U njemačkoj Bundesligi igrači će biti na zimskom odmoru gotovo mjesec dana. Posljednju utakmicu ove godine igrali su RB Leipzig i berlinska Hertha 17. prosinca, a nastavak prvenstva je 12. siječnja derbijem između Bayer Leverkusena i Bayern Munchena.



Pauza u francuskom le Championnatu traje tri tjedna. Posljednje kolo ove godine je odigrano 20. prosinca, dok nastavak počinje u petak, 12. siječnja utakmicom Strasbourg – Guingamp. Španjolci su posljednje kolo odigrali 23. prosinca, a Primera u 2018. starta 6. siječnja. Međutim, već 3. siječnja su na rasporedu prve utakmice osmine finala Kupa Kralja. Talijanski klubovi na zimsku pauzu kreću nešto kasnije. Zimski dio prvenstva zaključit će Cagliari i Juventus 6. siječnja, a prvu utakmicu nastavka odigrat će Atalanta i Napoli 21. siječnja.

Što je s hrvatskim klubovima?

U susjednoj Bosni i Hercegovini zimska pauza traje nešto više od dva mjeseca. Posljednja utakmica je odigrana 10. prosinca, a prvenstvo se nastavlja 17. veljače. Gotovo tri mjeseca pauze imaju igrači slovenske lige koji su na zimski odmor otišli 3. prosinca, a prve utakmice ih očekuju 24. veljače.

Igrači grčke Superlige na odmor su otišli 18. prosinca, a obvezama će se vratiti 6. siječnja. Nizozemci će odmarati gotovo mjesec dana (24.12. – 20.1.), dok će gotovo dvomjesečnu pauzu imati igrači poljske lige. U turskom prvenstvu pauza traje od 25. prosinca do 21. siječnja, a u Portugalu od 23. prosinca do 3. siječnja. Ukrajinci su na ‘zimskom odmoru’ od 10. prosinca do 17. veljače, a najdulju pauzu imaju igrači ruske lige. Zadnje kolo igrano je 11. prosinca, a pauza traje do 2. ožujka.