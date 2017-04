ZDRAVKO MAMIĆ PONOVNO U ELEMENTU: ‘Ovo je hajka na Dinamo. Nećete razbojnici, dosta je’

Bivši izvršni predsjednik Dinama, sad samo ‘savjetnik’ Zdravko Mamić, oglasio se povodom odluke disciplinskog suca Saše Pavličića – Bekića 1. HNL da Soudanija kazni neigranjem u susretu protiv Hajduka u subotu na Maksimiru.

Zdravka Mamića dugo nije bilo u medijima. Povukao se u neki svoj sigurni prikrajak, mir, kako bi se što bolje fokusirao na obranu pred osječkim sudom zbog sumnji u nezakonito izvlačenje više od 270 milijuna kuna iz Dinama.

‘Protiv Dinama se vodi višegodišnja hajka’

Sa strane, doduše, sve prati što se događa u klubu i hrvatskom nogometu. Zdravku Mamiću uopće ne smeta, ako ćemo njemu vjerovati na riječ, da Rijeka bude prvak. No, sad mu je zasmetao “slučaj Soudani”.

“Iako već duži period izbjegavam istupanje putem medija, sad moram reći da se protiv Dinama vodi višegodišnja hajka. Kad god pomislim da nema gore, dogodi se nešto još gore”, rekao je za 24 sata Zdravko Mamić i dodao kako nevjerojatna količina mržnje, zlobe i zločestoće koja se iz svih raspoloživih pravaca emitira prema Dinamu.

“To je višegodišnji teror i ja im zbog toga nevoljka srca poručujem: ‘Nećete razbojnici’.

Saša Pavličić Bekić kaznio Soudanija

Disciplinski sudac Prve HNL Saša Pavličić Bekić kaznio je Hilala Soudanija jednom utakmicom kazne. Eventualna žalba Dinama ne odlaže izvršenje kazne i ona je konačna. Pavličić Bekić je kaznio Soudanija zbog povrede članka 51 Disciplinskog pravilnika, odnosno nesportskog ponašanja, čime se ne mijenja odluka suca Pejina koji nije na licu mjesta, očito imao hrabrosti kazniti Alžirca zbog udaranja igrača Lokomotive Capana. To se dogodilo prošlog petka, no isto tako Soudanija je bilo nemoguće naknadno kazniti. Osim u slučaju ako netko ne podnese prijavu. I upravo se to dogodilo.

Nije to učinio ni Hajduk, ni Rijeka, naravno ni Lokomotiva, ali jest nogometaš NK Plomina Goran Kvalić. Zdravko i Zoran Mamić, kao i svi u nogometnom klubu Dinamo, poludjeli su na to.