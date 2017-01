VRATIO SE FILHO: Sammir uzeo dres s brojem 20 i odmah poslao poruku Rijeci

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Sammir, sad je i službeno, novi je igrač zagrebačkog Dinama. Klub i igrač potvrdili su najavljeno potpisom na ugovor u petak u Zračnoj luci Franjo Tuđman nekoliko trenutaka nakon što je nogometaš u nju stigao letom iz Frankfurta.

Ugovor je potpisan na tri godine, a vjeruje se da će 29-godišnji ofezivni veznjak zarađivati milijun eura po sezoni. Nosit će dres s brojem 20 i sa novim/starim klubom već u subotu otputovati na pripreme u Tursku.

“Bilo je puno špekulacija, ali sve je ključno napravio Sammir. On je bio zamašnjak, pokazao je veliku volju i želju za vratiti se u Dinamo. Tko je i što je on, ne treba previše naglašavati. On je 11. igrač po broju nastupa u Dinamu, on je u najboljim nogometnim godinama. On će donijeti potpuno novu dimenziju Dinamu i razveselit će silno sve naše navijače”, prenosi riječi direktora kluba Tomislava Svetine 24sata.hr.





Sammira, s 15 osvojenih naslova najtrofejnijeg igrača Dinama koji je u klubu iz Maksimira igrao od 2007. do 2014. godine, dočekala je nekolicina navijača koji nisu propustili priliku za zajedničku fotografiju.

Nakon što je to odrađeno, stigao je Sammir i pred novinare kojima se kratko obratio:

“Sretan sam što sam došao ovdje, u svoj grad i svoj klub. Bit ću kratak kao i uvijek, samo ću reći da se nadam da ćemo stići do naslova. Dragi su mi svi koje sam osvojio, ali najdraži će mi biti ovaj koji ću osvojiti ove godine.”

Brazilac s hrvatskom putovnicom vraća se u Zagreb nakon kineske avanture kojom je dobrano osigurao egzistenciju, a na upit zašto se, kad svi hrle u tom pravcu, on vraća natrag odgovorio:

“Život je tamo drugačiji, mi Brazilci i ljudi iz Europe moramo se naviknuti tamo, ali, bio sam zadovoljan. Otišao sam tamo zbog novca, a ovdje sam došao pomoći Dinamu. Osjetio sam da je taj trenutak da se vratim ovdje”, zaključio je.