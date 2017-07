VELIKI UDARAC ZA WENGERA: Zvijezda Arsenala poručila mu da se želi vratiti u Barcelonu

Španjolski desni bočni reprezentativac i igrač Arsenala Héctor Bellerín (22) dao je do znanja menadžeru topnika Arseneu Wengeru kako se ovog ljeta želi vratiti u Barcelonu. No, Wengeru ne pada na pamet pustiti svojeg važnog igrača.

Nije sve idealno u Arsenalu, a to i nije novost. Navijači topnika i uprava kluba nezadovoljni su rezultatima. Arsenal već trinaest godina nije uzeo trofej najbolje momčadi Engleske. Posljednji puta, Arsenal je bio prvak 2004. godine. Od tad pa do danas, traje post u prvenstvu.

Dio navijača traži odlazak Wengera, no francuski strateg odlučio je ostati u klubu i sljedeće sezone ponovno pokušati napasti naslov prvaka Engleske. No, isto to ne želi Héctor Bellerín. ne u Arsenalu. Razočaran prošlosezonskim rezultatom u Premiershipu, ovaj sjajni branič je Wengeru jasno dao do znanja kako ovo ljeto želi napustiti klub kako bi se vratio u Barcelonu koja za njega nudi 35 milijuna funti, a u kojoj je stasao kao igrač i igrao do 2011. godine.

Međutim, kad je to čuo, Wenger je odbio Bellerina, javlja britanski tabloid The Sun. Katalonci žele pokrpati rupu na desnom boku koja je nastala odlaskom Danija Alvesa, a Bellerín im je idealan za to, tvrdi The Sun.



Bellerín je u Arsenal došao 2011. godine, a u studenom prošle godine potpisao je novi ugovor na šest i pol godina u visini 200 000 funti tjedno. Vrijedi spomenuti kako Bellerínu pritisak stvara i obitelj. Naime, njegovi majka i otac ovog su se ljeta vratili u Španjolsku i htjeli bi da se njihov sin vrati u Barcelonu, da se vrati kući.