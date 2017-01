VAHID HALILHODŽIĆ PRIZNAO: ‘Bilo je nekih neugodnosti kad sam radio u Dinamu’

Vahid Halilhodžić, aktualni izbornik japanske nogometne reprezentacije i bivši trener zagrebačkog Dinama, govorio je za Anadolu Agency, a prenosi nogometni portal Goal, o životu u Japanu, aktualnom poslu, ali i nekim bivšim vremenima pa se sjetio i onog provedenog u Maksimiru.

“Biti na čelu jedne takve reprezentacije, države koja ima 140 milijuna stanovnika, koja je treća ekonomska velesila svijeta, to je jedna velika čast i obaveza i tako se moram ponašati. Tijekom svog života ondje u svakom trenutku se gledam i promatram”, priznao je Halilhodžić kojem je velika želja odvesti Japan na Svjetsko prvenstvo, što je pothvat kakvim se može pohvaliti nakon što je ranije isto ostvario kao izbornik Obale Bjelokosti i Alžira:

“Već sam dvije reprezentacije odveo na svjetska prvenstva, ako uspijem treću to će biti stvarno podvig i kruna moje karijere. Na to ću biti ponosan, jer malo koji trener ima CV u kojem kaže da je kvalificirao tri reprezentacije na Svjetsko prvenstvo. Bit će jako teško, ali puno radim na tome i nadamo se da ću uspjeti i ići na SP 2018. godine u Rusiju.”



Potom je Halilhodžić došao i do Dinama, čini se, svog posljednjeg posla na ‘ovim prostorima’.

“Ne žalim što sam došao u Dinamo. Proveo sam u Zagrebu oko deset mjeseci, ljudi su me izvanredno primili, bio sam čak ljubimac čitavog Zagreba i Hrvatske. Bilo je nekih neugodnosti, ali sve je to dio sporta i tog folklora koji se događa u okviru sporta. Da ću ja jednog dana doći na ove prostore i raditi, to je teško, a u ovome momentu čak ta sama zamisao je velika utopija. Nikad ne reci nikad, ali to će se jako teško dogoditi”, zaključio je Halilhodžić.