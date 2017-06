OTKRIVENA NAJVEĆA MAKSIMIRSKA TAJNA: U Dinamo dolazi sjajni Portugalac za plaću od 450.000 eura?

‘Jedan od dvojice defenzivnih veznih Lorienta, Cafu ili Wakaso mogli bi doći u Dinamo!’

To su u utorak poslijepodne dva obično dobro obaviještena menadžerska izvora kazala novinaru Sportskih novosti. U Maksimiru šute o toj temi, iz kluba stižu rečenice:

“Da, ponuđeni nam jesu, ali ponuđeno nam je još dosta igrača.”

Ima i dodatak po kome su zaokružena imena petorice ili šestorice defenzivnih veznih, ali odluka još nije pala. Na njihova defenzivnog veznog, Portugalca Cafua (24), Dinamo je već davno bacio oko, čak prošle godine.



Sportske novosti pišu kako se radi očito o igraču odličnog pedigrea, koji je igrao za sve mlađe dobne kategorije portugalskih reprezentacija, od one U-15 do one U-20, ukupno je za te selekcije odigrao 30 utakmica.

Prošle sezone je za Lorient odigrao u prvenstvu, Kupu i doigravanju za ostanak 23 utakmice. Cijena na Transfermarktu iznosi mu 2,5 milijuna eura. Lorient bi ga pustio za manje, ali ne bitno manje, dakle, za neka 2 milijuna eura. Drugi defenzivni vezni igrač Lorienta koji je ponuđen Dinamu, jest Ganac Alhassan Wakaso (25).

To je bivši igrač Portimonensea i Rio Avea, koji je u Lorient stigao u siječnju ove godine, ali mu se očito ne igra u drugoj ligi. Prošle sezone odigrao je za Rio Ave 14 utakmica u prvenstvu, tri u Kupu, te dvije u kvalifikacijama za Europsku ligu dok je za Lorient odigrao 13 utakmica u prvenstvu, te dvije u kupu. Cijena mu na Transfermarktu iznosi 1,75 milijuna eura.