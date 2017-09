TEATAR APSURDA, DINAMO JOŠ NIJE ISPLATIO LADIĆA: Iz Maksimira poručuju – ‘Nek’ pita, to nek’ traži’

Prije sedam dana bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije i Dinama Dražen Ladić dobio je pravomoćnu presudu prema kojoj mu bivši klub mora isplatiti sedam i pol milijuna kuna. Klubu je pritom račun blokiran, no tjedan dana kasnije – novosti koje se Dinamovoj legendi nikako ne mogu svidjeti.

Net.hr je razgovarao s Ladićem po presudi, pri čemu je bivši vratar kazao da ‘nema razloga sumnjati u isplatu nakon što mu je obećano da će sredstva biti uplaćena na njegov račun’. Ipak, premda je Dinamu račun odblokiran, sredstva i dalje nisu na računu klupskog rekordera po broju utakmica (802), otkrio je za Novu TV.

“U svakom slučaju ponovno su pokazali način na koji oni djeluju i na koji funkcioniraju, a to sve govori i o njihovom karakteru”, kazuje Ladić.

Iz Dinama tvrde da nema problema

S druge strane Dinamov predsjednik Mirko Barišić tvrdi da problema – nema.

“Taj novac je isplaćen na posebni račun kojeg smo dobili i oni još provjeravaju da li se još mogu dogoditi neke promjene u odluci. Prema tome, što se tiče Dinama, on je po odluci suda novac isplatio na račun kako je to i bilo rečeno.”

Na konstataciju da Ladić taj novac i dalje nije dobio, Barišić je ponudio sljedeći odgovor:

“Pa dobro, to nek’ pita, to nek’ traži. Dobit će to on ako je sve u redu, to će on dobit, ako ne danas, sutra.”

‘Gdje je tome kraj?’

“Dinamo da je htio ispoštovati ono što su vodeći ljudi kluba rekli, onog časa kada su sredstva sjela na račun Dinama FINA je taj iznos koji je blokiran izdvojila i onog časa je Dinamo mogao pokazati korektnost i reći ‘ok, mi smo suglasni da se ta sredstva uplate na račun Ladića. Ja sam razgovarao u nekoliko navrata s direktorom Svetinom. Možda je čak on i najplasiranija osoba koja može nešto reći o tome, s obzirom da je bio moj odvjetnik koji je pisao tužbu protiv Dinama, a danas je na drugoj strani i negira tu tužbu. Ili negira pravomoćnu presudu. Dakle, ponovno jedna činjenica koja govori o karakteru i ponašanju”, razočaran je legendarni golman uz zaključak:

“Pitam se gdje je kraj tome? Dakle, očekujući da će presuda biti pravomoćna za jednu ili drugu stranu očekivao sam da je to to. Međutim, evo što znači pravomoćna presuda ukoliko možeš ići ponovno nešto ili vući poteze koji nisu baš u skladu s nekakvim moralom, očekivanjem, ali Bože moj, nadam se da će sve to ipak završiti dobro”