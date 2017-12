ŠTIMAC OTKRIO U ČEMU JE ŠIMIĆ POGRIJEŠIO: Da je napravio ovo imao bi otvoren put do pobjede

Igor Štimac je prokomentirao poraz Darija Šimića u borbi za predsjednički poziciju u HNS-u

Dario Šimić nije uspio svrgnuti Davora Šukera s mjesta predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Iako je iza sebe imao podršku javnosti izostala je ona podrška koja se jedina broji, ona u Skupštini HNS-a koja se priklonila aktualnoj opciji.

Sportske novosti donose komentar svega od strane Igora Štimca koji je, baš kao što je to Šimić doživio 2017., sedam godina ranije izgubio istu ‘bitku’. Doduše, puno neizvjesniji i s moralnom satisfakcijom potvrđenom u vidu punomoćne sudske presude – glas koji bio presudan bio je nelegitiman. Štimac je ovom prilikom stao iza Šimića, ali i objasnio u čemu mu je bivši suigrač iz redova reprezentacije griješio tijekom kampanje. Upitan je li razočaran ishodom, Štimac je odgovorio:

Ignoriranje mišljenja javnosti

“Nisam, ponosan sam na Šimića, iako sam davno predvidio ovakav ishod. Politika je ta koja mora preuzeti odgovornost za stanje u nogometu. Ovakvo ignoriranje mišljenja javnosti vodi naš najdraži sport u totalni kaos bez obzira na uspjehe reprezentacije. Savez se mora demokratizirati, svojim radom povratiti povjerenje javnosti. Zar je normalno da jedna Fifa, koja broja 211 članica, za predsjedničku kandidaturu traži samo pet podrški, a kod nas mogu biti maksimalno dva kandidata?!”, istaknuo je Štimac, potpom upitan kako objašnjava javno nezadovoljstvo klubova i istovremeno njihovu podršku Šukeru.



“Jednostavno je: svi znaju da se ne radi dobro, ali ne žele ući u sukob s jedinim kandidatom izbora koji je davno zacementirao potrebnu većinu. Dobro se sjećam što su meni govorili kada sam započeo kampanju za predsjednika: ‘nemoguća misija’, ‘nema šanse’, ‘pretvrdo Marković drži poziciju’ i slične stvari. To me nije poljuljalo jer sam znao da većina želi promjene, bilo je samo pitanje hrabrosti i vjere kako do Skupštine izdržati sve te pritiske, ucjene i napade koji će uslijediti.”

Podrška gradonačelnika

“Ponosan sam na sve one divne ljude koji su dokraja vjerovali i išli sa mnom u boj za promjene. Šteta što smo platili danak zbog korumpiranih pojedinaca koji su odraz društva u kojem živimo. Da je tada Ministarstvo sporta samo stavilo nadzor nad radom Verifikacijske komisije, danas bismo imali kudikamo bolje odnose i uređeniji Savez. Da je tadašnji ministar uprave Mlakar radio savjesno svoj posao, opet bi pravda bila zadovoljena. Krajnje je vrijeme da se država pozabavi radom i funkcioniranjem HNS-a i otvori put onima koji nogometu žele dobro.”

Potom je Štimac naglasio ključno:

“Osnovna je pogreška bila samo polazište. Šimić je prvo morao dobiti podršku svog gradonačelnika Milana Bandića, tada bi sigurno imao otvoren put do pobjede jer bi mogao računati na ZNS i na Zagrebačku županiju. Vlaović je trebao raditi na Slavoniji, Pletikosa jače na Dalmaciji… Kada pogledam unatrag na svoju kampanju i 10-godišnji rad u hrvatskom nogometu, vidim puno pogrešaka, ali bitno je kročiti putem s časnim namjerama. Šimić je, siguran sam, puno naučio ovaj put, pomoći će mu to…”