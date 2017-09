SRNA PRIZNAO PAD NA DOPING-TESTU: ‘Sve u životu sam postigao teškim radom i poštenjem. Povlačim se iz svih natjecanja’

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna priznao je u priopćenju koje je poslao medijima da je u ožujku ove godine pao na doping-testu.

Ukrajinski su mediji prije nekoliko dana objavili kako je Srna bio pozitivan na dopinškom testiranju, ali su naveli da se to dogodilo nakon prošlotjedne utakmice Lige prvaka izmeđnju njegova Šahtara i Napolija. Tu je informaciju u petak demantirala UEFA, a onda se u večernjim satima oglasio sam Srna i priznao pad na dopinškoj kontroli, ali još u ožujku i to izvan natjecanja.

‘Fokusiran sam na čišćenje svoga imena’

“18. rujna ove godine obaviješten sam od Nacionalnog antidopinškog centra Ukrajine (NADCU) kako je u mom uzorku koji sam dao 22. ožujka 2017. izvan natjecanja pronađena nedozvoljena tvar. Kao prvo i najvažnije, želim istaknuti kako nikada nisam svjesno ili s namjerom uzeo neko nedozvoljeno sredstvo niti sam nezakonito i nepošteno pokušao na bilo koji način povećati svoju sportsku učinkovitost ili sposobnosti. Istražujem moguće izvore pronađene tvari te u potpunosti, dobrovoljno i s punim poštovanjem surađujem s NADCU-om. S ciljem da se posvetim svojoj obrani i spriječim svako moguće uznemiravanje svoje momčadi i suigrača, donio sam odluku da se povučem iz svih natjecanja dok se pravni proces koji je u tijeku ne završi. U potpunosti ću se fokusirati na to kako bih očistio svoje ime i ugled”, stoji u Srninom priopćenju.

FC Shakhtar Donetsk captain addressed the fans and football community ⬇https://t.co/x87qVaQa2z pic.twitter.com/WfOtuR9Kyc — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 22, 2017

“Tijekom cijele svoje karijere, imao sam dojam kako se svakodnevno moram iznova dokazivati. Danas sam ponovno u situaciji kada ću kao i uvijek do sada dokazati kako sam sve u svom životu, privatnom i profesionalnom, postigao izričito teškim radom, čestitošću, disciplinom te iznad svega poštenjem. To su vrijednosti koje mi je prenio i usadio moj pokojni otac i kojima ja danas učim svoju djecu. Poštujući povjerljivost cijelog procesa nisam u mogućnosti detaljnije komentirati ovaj slučaj. Želim iskreno zahvaliti svojoj obitelji, klubu i navijačima za podršku u ovom slučaju i nadam se što skorijem povratku na teren svojoj momčadi. Ovo nije kraj moje karijere, to vam obećavam”, dodao je Srna.

Podrška Šahtara

U međuvremenu se o Srninom slučaju oglasio i njegov klub Šahtar.

“Igrač trenutno nije pod zabranom igranja, ali nakon konzultacija s klubom, Srna je odlučio da neće igrati dok slučaj ne bude riješen, kako bi se koncentrirao na svoju obranu. Klub poštuje i podržava Darijevu odluku i izražava uvjerenje da će očistiti svoje ime. Istoveremeno, Šahtar smatra korištenje dopinga neprihvatljivim i potvrđuje svoju privrženost ideji borbe protiv dopinga”, stoji u priopćenju kluba iz Donjecka.