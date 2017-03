SRBI, BOŠNJACI, SLOVENCI…: Epski debakl! Čitava regija bruji o hrvatskoj bruki usred Tallina

Debakl Hrvatske protiv Estonije očekivano je odjeknuo na prostoru bivše Jugoslavije.

Hrvatski su nogometaši izgubili u Tallinnu od Estonije s 3:0, prvi je to izbornički poraz Ante Čačića u 90 minuta. U 20. utakmici na klupi. Istina da je to bila prijateljska utakmica, ali svaki je poraz neugodan, pa tako i ovaj. Posebno taj… Estonija, 119. reprezentacija prema Fifinoj ljestvici osramotila je Hrvatsku koja spada u najbolje reprezentacije Europe. Ili bi bar trebala spadati prema kvaliteti koju posjeduje i imenima koja za nju nastupaju.

Očekivala se laka pobjeda Hrvatske. Međutim, Estonija je na Le Coq Areni imala drugačije planove. Domaći sastav u utorak je ostvario možda jednu od najvećih, ako ne i najveću nogometnu pobjedu.





‘Svi iznenađujuće pišu o porazu Vatrenih od amatera’

I mediji u regiji popratili su ovaj poraz. Svi iznenađujuće pišu o porazu Vatrenih od amatera. Pa tako srpski tabloid Kurir piše:

“Velika bruka Vatrenih. Jedna od najgorih reprezentacija svijeta deklasirala Hrvatsku. Nogometna reprezentacija Hrvatske pretrpjela je debakl u Talinu, gde je u prijateljskoj utakmici poražena od Estonija čak sa 3-0 (1-0).

I Telegraf iz Beograda s prilično velikim iznenađenjem izvještava o noćnoj mori Hrvata u Tallinu.

“Hrvatska primila najbrži gol u povijesti i uvjerljivo izgubila. Nogometna reprezentacija Hrvatske neočekivano je poražena u prijateljskom meču protiv Estonije”.

‘Hrvati se obrukali u Estoniji’

Blic, pak, javlja na ovakav način:

“Hrvati se obrukali u Estoniji. Poslije 5. kola kvalifikacija za Mundijal 2018. u Rusiji na red su došle prijateljske utakmice. Hrvatska se obrukala u Estoniji porazom sa 3-0. Ovakve provijere najčešće služe izbornicima da ne igraju u najjačim sastavima, pa je tako i izbornik Hrvatske Ante Čačić “promiješao karte” što ga je platio porazom. Estonci su protiv favorizovanih ‘Vatrenih’ poveli već u prvom minutu preko Lutsa, čiji je udarac prošao kroz noge golmanu Kaliniću. Upravo je čuvar mreže Hrvatske sve do samog finiša bio najzaslužniji što je domaćin nije imao uvjerljivije vođstvo i onda je kapitulirao u još dva navrata.Vasiljev udarcem kao na treningu i Zonjev rutinskom egzekucijom su se za tri minuta pobrinuli da blamaža “vatrenih” bude ubedljiva”, stoji u izvještaju.

Bosanskohercegovački portal Klix.ba. izvještava:

“Estonija šokirala Hrvatsku visokom pobjedom. Hrvatska je u Tallinu igrala sa rezervnim sastavom. Već u prvoj minuti Luts je doveo Estoniju u vodstvo. Potom su gosti pokušavali izjednačiti, ali su do kraja prvog dijela domaći imali još dvije prilike. Toomet je u 43. minuti pucao glavom, ali je golman Lovre Kalinić sjajno odbranio. Lopta se ponovo odbila do Toometa koji gađa drugi kut, ali Vida izbija loptu u korner. Prvo poluvrijeme okončano je vodstvom domaćih 1-0. U drugom poluvremenu Hrvatska je težila da izjednači. No, u 81.minuti Vassiljev je pogodio za 2:0, a samo tri minute poslije Zenjov pogađa za konačnih 3:0. Nevjerovatna i pomalo iznenađujuća pobjeda Estonije”, piše Klix.ba.

Slovenski 24ur.com. piše:

“Hrvati razočarali u Estoniji. U njihovu mrežu za najteži poraz zabio je Vassiljev.