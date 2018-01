SOUDANI ŽELI OTIĆI U ENGLESKU, DINAMO GA NE PUŠTA: ‘Dug je prijelazni rok, ima vremena…’

Soudani je izrazio želju da Dinamo prihvati ponudu engleskog drugoligaša.

Napadač Dinama El Arabi Hilal Soudani u Dinamu je od 2013., uvijek je isticao kako je zadovoljan u klubu, ali sada se pojavila ponuda za transfer o kojoj je 30-godišnji Alžirac oduvijek sanjao.

Modri su krenuli s pripremama za nastavak sezone, a za Soudanija je stigla primamljiva ponuda iz Nottingham Foresta. Iz zagrebačkog kluba brzo je stigla odbijenica što je rastužilo ljevonogog golgetera.

“Nisam jako tužan… Ali sam malo tužan… Iz razloga što je moj san bio igrati u Engleskoj. O tome sam sanjao od malih nogu otkako sam se počeo baviti nogometom. Sad sam bio nadomak ostvarenja sna, ali nisam ga dosanjao. Međutim, moram respektirati klupsku odluku. Dinamo me ne želi pustiti, i to je to. Ovaj klub mnogo mi je pružio, isto kao i ja njemu, doživljavam ga emotivno, na neki način Dinamo je moja obitelj. Zato se ne mogu ljutiti, ali naravno da sam malo tužan što se nisam otisnuo na Otok”, rekao je Soudani u razgovoru za Sportske novosti.



“Ja sam igrač Dinama, imam dugogodišnji ugovor. Međutim, normalno, kad stigne dobra ponuda, a ova je zaista bila dobra, moraš razmišljati o njoj. Jer ja sam u specifičnoj situaciji. Nemam 20 godina, imam ih 30… Tako da sam, eto, u tim godinama imao veliku priliku ostvariti ono što sam najviše želio, igrati na engleskim travnjacima. Tko zna hoće li više ikad stići ponuda iz Engleske s obzirom na moje godine”, dodao je Soudani.

“Dug je prijelazni rok. Ima vremena”

Iako je Dinamo odlučan da ga neće pustiti, Alžirac nije potpuno izgubio nadu.

“Ne znam… Dug je prijelazni rok. Ima vremena… No ponavljam, igrač sam Dinama, to je moj klub. Fokusiran sam na treninge, na utakmice. Ali tko zna, možda ipak do kraja prijelaznog roka ostvarim svoj san, možda se u klubu predomisle”, zaključio je.