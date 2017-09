SLOŽITE SVOJIH IDEALNIH 11: Pred vama su kandidati za momčad godine. I Hrvatska ima svog aduta

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) i Sindikat nogometaša FIFPro objavili su popis od 55 nogometaša koji kandidiraju za najbolju momčad sezone 2016/17, a i Hrvatska ima svoga aduta.

Momčad će biti sastavljana u formaciji 4-3-3, a o njezinom će izgledu odlučiti više od 24.000 nogometaša iz cijelog svijeta na temelju igara i učinka od kolovoza 2016. do lipnja ove godine. Najbolja jedanaestorica prošle sezone bit će proglašena na svečanosti The Best, 23. listopada u Londonu.

Ronaldo favorit za igrača sezone

Na popisu kandidata nalazi se 55 nogometaša, a jedini hrvatski predstavnik je, posve očekivano, Luka Modrić. Kapetan hrvatske reprezentacije prošle je sezone bio jedan od glavnih kotačića u stroju Real Madrida koji je postao prvi klub otkad se igra Liga prvaka u sadašnjem obliku koji je uspio obraniti naslov.



Na popisu je čak 13 igrača Reala, uključujući i Cristiana Ronalda koji je glavni favorit za nagradu The Best za najboljeg nogometaša svijeta u 2017. godini. Nominacije za tu kategoriju bit će objavljene u petak.

KANDIDATI ZA MOMČAD SEZONE U IZBORU FIFA-e i FIFPro-a:

Vratari: Gianluigi Buffon (ITA/Juventus), David De Gea (ŠPA/Manchester United), Keylor Navas (KOS/Real Madrid), Manuel Neuer (NJEM/Bayern), Jan Oblak (SLO/Atletico Madrid)

Braniči: David Alaba (AUT/Bayern), Jordi Alba (ŠPA/FC Barcelona), Dani Alves (BRA/Juventus/Paris Saint-Germain), Jerome Boateng (NJEM/Bayern), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (ŠPA/Real Madrid), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus), Diego Godin (URU/Atletico Madrid), Mats Hummels (NJEM/Bayern), Philipp Lahm (NJEM/Bayern), David Luiz (BRA/Chelsea), Marcelo (BRA/Real Madrid), Javier Mascherano (ARG/Barcelona), Pepe (POR/Real Madrid/Besiktas), Gerard Pique (ŠPA/FC Barcelona), Sergio Ramos (ŠPA/Real Madrid), Thiago Silva (BRA/Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti (FRA/FC Barcelona), Antonio Valencia (EKV/Manchester United), Raphael Varane (FRA/Real Madrid)

Veznjaci: Thiago Alcantara (ŠPA/Bayern), Sergio Busquets (ŠPA/FC Barcelona), Casemiro (BRA/Real Madrid), Philippe Coutinho (BRA/Liverpool), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andres Iniesta (ŠPA/FC Barcelona), Isco (ŠPA/Real Madrid), N’Golo Kante (FRA/Chelsea), Toni Kroos (NJEM/Real Madrid), Nemanja Matić (SRB/Chelsea/Manchester United), Luka Modrić (HRV/Real Madrid), Mesut Özil (NJEM/Arsenal), Paul Pogba(FRA/Manchester United), Marco Verratti (ITA/Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (ČIL/Bayern)

Napadači: Gareth Bale (WAL/Real Madrid), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), Paulo Dybala (ARG/Juventus), Antoine Griezmann (FRA/Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimović (ŠVE/Manchester United), Harry Kane (ENG/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (POLJ/Bayern), Romelu Lukaku (BEL/Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (FRA/Monaco/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Neymar (BRA/FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Alexis Sanchez (ČIL/Arsenal), Luis Suarez (URU/FC Barcelona)