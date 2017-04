SLAVEN BILIĆ DOBIVA OTKAZ? The Telegraph otkrio surovu stvarnost bivšeg hrvatskog izbornika

Nadolazeći vikend za Slavena Bilića je ključni.

Bivši hrvatski izbornik nema više prava na kiks. U srijedu je Bilić u sklopu 31. kola Premier lige doživio težak poraz 3-0 od Arsenala. Sva tri pogotka pala su u drugom poluvremenu u 25 minuta. Bio je to peti uzastopni poraz za West Ham koji već sedam utakmica ne zna za pobjedu.

Više nije pitanje hoće li Bilić dobiti otkaz, nego kad

Stoga, ne čudi da su gazde kluba ne samo prekinule pregovore s Bilićem oko produljenja ugovora, nego su mu pronašli čak dvije zamjene, kratkoročnu i dugoročnu, ekskluzivno javlja ugledni engleski The Telegraph. Više nije pitanje hoće li Bilić dobiti otkaz godinu dana prije isteka ugovora, nego kad će to biti. Tako, naime, izvještavaju Englezi.

Odnosno to će se dogoditi već sutra, ako na domaćem terenu izgubi od Swanseaja koji od 16 sati gostuje u derbiju za opstanak u Premiershipu. Velški klub je 18., posljednji ispod crte i prešao bi je slavljem nad West Hamom koji ima pet bodova više, ali koji je na koljenima. Grogiran.

Svi klubovi s dna osim West Hama i Sunderlanda promijenili su trenere

U isto vrijeme, svi klubovi s dna osim West Hama i Sunderlanda promijenili su trenere, bude se i pokušavaju izboriti opstanak, dok Bilić i njegove trupe djeluju razvaljeno i pomireno sa sudbinom. I zato se Bilićev otkaz gura u one spasonosne odluke za klub, kakvu su već bile donešene ove sezone u Premier ligi.

Tako bi se moglo dogoditi da čelnici Čekićara ugledaju na upravu Leicestera, koja je nakon smjene Claudija Ranierija te imenovanjem Craiga Shakespearea, od kluba kojem je prijetilo ispadanje, napravila pozitivan šok zbog koje je momčad stigla do 11. pozicije na prvenstvenoj tablici.

I sam je Bilić nakon poraza od topnika kazao kako ih sad čeka borba za ostanak u ligi. Ono čime autori teksta potkrepljuju svoj stav jest činjenica da je od šest posljednjeplasiranih momčadi, a među kojima je i Bilićev West Ham, u četiri kluba već promijenjen trener. Dakle, Middlesbrough, Swansea, Hull i Crystal Palace imaju nove menadžere. Tek je Sunderland, posljednjeplasirani klub, ostavio Moyesa.

Sullivan nema neki izbor u izboru Bilićeva nasljednika, ali…

Iako Sullivan baš i nema neki veliki izbor u izboru Bilićeva nasljednika, spominju se imena bivšeg kapetana West Hama, Juliana Dicksa te direktora klupske akademije, Terryja Westleyja.

“West Ham ne bi morao platiti Biliću veliku otpremninu ako mu da otkaz tijekom ove sezone, dok u slučaju davanja otkaza nakon završetka prvenstva, Biliću ne bi bio dužan ništa, bez obzira na to što mu je do kraja ugovora ostala godina dana, ” piše The Telegraph.

Exclusive: West Ham make contingency plans to replace Slaven Bilic if club lose to Swansea https://t.co/030hNNv0cx — Telegraph Football (@TeleFootball) April 6, 2017

Pripremili dva scenarija

U klubu su, dakle, spremili dva scenarija. Ako Bilić sutra izgubi od Swanseaja i tako dođe na samo dva boda do ispadanja, odmah će dobiti otkaz, a do kraja sezone vjerojatno će ga naslijediti direktor omladinske škole Westley.

On je uskočio umjesto Bilića i početkom prošle sezone, u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige protiv andorskog Lusitanosa, dok je Bilić bio na odmoru prije preuzimanja dužnosti. Ako se dogodi i najgori rasplet, ako West Ham izgubi, to ne bi bila takva tragedija za klub. Naime, novi trener imao savršenu priliku za početak spasiteljske misije za ostanak u prvoj engleskoj ligi jer nakon Swanseaja, West Ham ide kod posljednjeplasiranog Sunderlanda koji je praktično već drugoligaš i koji se neće baš potrgati za pobjedu.