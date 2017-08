RIJEČANI SE NAGLO PROBUDILI: Grk pred potpisom, na Rujevicu dolazi i napadač iz talijanske Serije A

Čelnici Rijeke počeli su užurbano raditi kako bi do kraja prijelaznog roka pojačali momčad i pokrpali rupe u momčadi koje su nastale odlascima Franka Andrijaševića i Stefana Ristovskog.

Kao što smo već pisali, blizu potpisa ugovora s hrvatskim prvacima je 23-godišnji grčki desni bek i veznjak Charlampos Mavrias koji je trenutno u statusu slobodnog igrača. No, čini se da on neće biti jedino pojačanje koje će sletjeti na Rujevicu do kraja mjeseca.

Kako navodi talijanski portal Tuttomercatoweb, novi bi igrač Rijeke trebao postati 25-godišnji ganski krilni napadač Maxwell Acosty koji trenutno igra za Crotone. Acosty je od 2009. bio član Fiorentine u kojoj, međutim, nikad nije dobio pravu priliku pa se selio s posudbe na posudbu (Juve Stabia, Chievo, Carpi, Modena). U ljeto 2015. je potpisao za Latinu iz koje je u siječnju ove godine prešao u Crotone. U pola sezone je skupio 11 nastupa, ali pritom nije uspio upisati nijedan pogodak ni asistenciju.