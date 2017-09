RAKITIĆ O ‘MISTERIOZNOM’ OPORAVKU I IZBORNIKU: ‘Možda bih bio bolji, no to je do Čačića’

Činjenica jest da je hrvatska nogometna reprezentacija vodeća u svojoj kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Svjetsko prvenstvo, no jednako je tako točno da momčad sazdana od sjajnih pojedinaca ne igra dojmljivo pod vodstvo izbornika Ante Čačića. Među njima i Barcelonin veznjak Ivan Rakitić.

Zašto je tome tako pokušao je za Sportske novosti objasniti sam dokapetan Vatrenih, a za početak je krenulo s objašnjenjem kako je moguće da je zbog ozljede propustio ogled protiv Turske da bi samo koji dan kasnije zablistao u Barceloninom dresu.

‘Čudesan’ oporavak

“Osjetio sam dan prije Kosova obje zadnje lože, vjerujem da je to bilo i zbog terena. Nakon susreta sam bio na pregledu kod profesora Borisa Nemeca, koji je napravio ultrazvuk, vidjelo se da ima i malo krvi, dosta me zateglo, odlučili smo s doktorom i izbornikom da je pametnije ne riskirati jer je liječnik rekao da će, ako nastupim samo dva dana kasnije, postojati dosta velika mogućnost da mi pukne mišić. I da bi najbolje bilo, ako je moguće, tri-četiri dana odmarati, da se izbjegne bilo kakav rizik. Dakle sve smo napravili u dogovoru, pauzirao sam u klubu do četvrtka, potom sam probao malo trenirati da vidim kako će biti, osjećaj je bio dobar. Ali unatoč tome čuvao sam se na treninzima jer je šef Valverde htio da budem na travnjaku u gradskom derbiju.”



“Doktor mi je objasnio da će pauza trajati pet-šest dana. Nije to bila samo moja odluka, ni liječnikova, ni izbornikova, nego zajednička. Imao sam sreću što sam na vrijeme otišao Nemecu, kao i da je na stadionu u Maksimiru bio ultrazvuk, pa se to moglo dobro pregledati. U obje je lože bilo nešto, a to kad pukne, poprilično je duga stanka. Sretan sam što sam to mogao izbjeći.”, objašnjava Rakitić.

Na opasku da bolje igra za klub nego za izabranu vrstu i upit zašto je tome tako, hrvatski veznjak Barcelone je odgovorio:

Ne gleda sebe

“Ne znam, da znam, odmah bio promijenio i da bude kako želimo. Slažem se da je tako kao što ste rekli, da sam napravio veću klupsku karijeru. No mogu dodati samo da ću na svakoj pozicji, koju god budem igrao, dati puni angažman. Nadam se da ću to što igram u klubu moći prenijeti i na repezentaciju, što prije, ako je moguće, već od Finske.”

Jedan od razloga zašto Rakitić više pruža u dresu kluba možda je i pozicija na kojoj igra. U dresu Hrvatske lopta nije u njegovim nogama kada kreću akcije. Da igra na mjestu na kojem je u Barceloni dokazao da to zna raditi, možda bi bio aktivniji.

“Ha, može biti da bi to bilo bolje. No nisam u situaciji da gledam samo na sebe, tu je izbornik koji odlučuje. I na ovom ću mjestu dati sve od sebe, kada bih dobio rolu kakvu imam u Barceloni, možda bih bio još bolji, no to Čačić mora posložiti. Ja vjerujem u njega kako god napravi”, poručio je Rakitić.