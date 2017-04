RAKITIĆ NAJAVIO EL CLASICO: Barcelonin hrvatski as poslao poruku upozorenja Modriću i Kovačiću

U Barceloni nema puno vremena za suze kojima bi oplakali ispadanje iz Lige prvaka u četvrtfinalnoj fazi natjecanja. Pred španjolskim prvacima nedjeljno je gostovanje kod vodećeg Real Madrida u El Clasicu koji će se odigrati u sklopu 33. kola tamošnjeg prvenstva.

Putovat će Barcelona na taj ogled bez brazilskog napadača Neymara kojem će to biti druga od ukupno tri utakmice koje propušta zbog suspenzije zarađene sarkastičnim pljeskom nakon crvenog kartona protiv Malage.

Unatoč izostanku igrača koji je itekako važan u kombinacijama momčadi koju vodi Luis Enrique, hrvatski veznjak sastava Ivan Rakitić siguran je da se i bez njega može do tri boda. Upravo toliko dijeli vodeći Real Luke Modrića i Matea Kovačića i drugoplasiranu Barcelonu, koja ima i odigranu utakmicu više, na ljestvici španjolskog prvenstva.

“Nepotrebno je ponavljati koliko je on važan igrač. Nikako nije dobro to što ga nema, ali situacije je takva kakva je i moramo se tako postaviti. Pokazali smo i u prošlosti da možemo do pobjeda i kad on ne igra. Jasno, puno bi bolje bilo da je s nama na terenu, ipak je riječ o igraču koji je među dvojicom ili trojicom najboljih na svijetu”, prenosi Rakitićeve riječi Sky Sports.



“Puni smo samopouzdanja i jaka smo momčad. Želimo i pokazati Neymaru da i bez njega možemo do slavlja, nadam se da ćemo i pobijediti za njega.”

Prošle sezone Barcelona je pokorila stadion Santiago Bernabeu na kojem je uz dva pogotka Luisa Suareza, te po jednim Neymara i Andresa Iniesta slavila visoku 4-0 pobjedu.

“Putujemo u Madrid pobijediti. Potrebna su nam tri boda i idemo po njih puni samopouzdanja. Posljednjih sezona ondje dobro igramo i želimo to ponoviti”, kazao je Rakitić uz dodatak:

“Naravno, sezona je mogla biti i bolja. Ispustili smo bodove na nekim utakmicama na kojima nismo trebali, no to je nogomet. Ponekad vam se zbog malih stvari događaju velike. Moramo se ‘podići’ i pogledati prema naprijed.”