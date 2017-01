PROKLETSTVA I KLETVE: Kad ti sudbinu kroje prvi gol i žaba to ne može biti dobro

Podatak da Sunderland i po 35. put uzastopce nije stigao do pobjede u utakmici u kojoj je Jack Rodwell bio starter inspirirao je Four Four Two da se sjeti sličnih ‘prokletstava’ i ‘kletvi’ kroz nogometnu povijest.

Izbor smo suzili na njih pet.

Samo da ti Ryoichi Maeda ne zabije

Ryoichi Maeda je 35-godišnji japanski napadač, nekoć i reprezentativac, čiji su otvarajući golovi u sezoni suprotstavljene momčadi pretvarale u drugoligaše. Preciznije, klub kojem bi tadašnji strijelac Jubilo Iwate zabio svoj prvi gol u sezoni završavao bi ispadanjem iz japanskog nogometnog prvenstva. Događalo se to šest godina uzastopce, od 2007. do 2012. godine.





Coventryjevo prokletstvo

Coventry City drži nevjerojatan neželjeni rekord koji kazuje da od 1970. godine niti jednom nisu, bez obzira na razinu natjecanja u kojoj su se natjecali, kraj sezone dočekali među šest najboljih klubova ljestvice. U međuvremenu su dvaput padali u niži natjecateljski rang, a u tom razdoblju samo četiri puta završavali sezonu iznad desetog mjesta ljestvice – 1977/78 (7.), 1988/89 (7.) i 2005/06 (8.). Prošle sezone bili su blizu da to prekinu, zauzimali su četvrto mjesto ljestvice nakon 27 odigranih kola. U sljedećih 14 ligaških ogleda upisali su samo dvije pobjede, pali na sredinu ljestvice i, nakon četiri pobjede u posljednjih pet utakmica, zauzeli osmo mjesto.

Guttmannova kletva

Bela Guttmann je na klupi Benfice u prve tri godine mandata klubu donio pet trofeja, a nakon što su 1962. godine slavili ukupno pobjedu u Europskom kupu, i to pobjedom protiv Real Madrida, čovjek je – logično – zatražio povišicu. Njegova su potraživanja odbijena, a priča kazuje da je izjurio iz kluba govoreći da Benfica u sljedećih sto godina neće biti pobjednik europskog klupskog natjecanja. Izgubio je taj klub potom osam finalnih utakmica – 1963., 1965., 1968., 1988. i 1990. u Europskom kupu, 1983., 2013. (golom u 93.) i 2014. (nakon jedanaesteraca) u Kupu Uefe/Europskoj ligi.

Ništa od Balea

Velški reprezentativac Gareth Bale igrao je od 2007. do 2013. u Tottenhamu i postigao 56 golova za klub iz kojeg je prešao u Real Madrid u transferu vrijednom sto milijuna eura. No, patio je Bale u počecima, točnije 24 uzastopne utakmice s njim u momčadi Tottenham nije znao pronaći put do pobjede. Tadašnji menadžer momčadi Harry Redknapp želio ga se riješiti…

Arubinho i žaba

Godine 1937. brazilska momčad Andarai upisala je 0-12 poraz od Vasco da Game, a on je toliko potresao vratara poražene momčadi Arubinha da je počeo moliti da Vasco sljedećih dvanaest godina, po godinu za svaki primljeni gol, ne bude prvak. Navodno je tom prilikom pod travnjak stadiona San Januario i zakopao žabu kao dio vradžbine. Nakon što Vasco deset godina nije stigao do naslova čelnici su naredili da se preore cijeli teren i posije nova trava kako bi kletva nestala. Sljedeće sezone Vasco je stigao do naslova.