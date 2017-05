‘PIQUE, GADE, POZDRAVI PRVAKE’: Reakcija Barcelonine zvijezde na ove uvrede sve je iznenadila

Nekolicina nogometaša Real Madrida previše se opustila tijekom proslave naslova španjolskog prvaka i zajedno s navijačima vrijeđala zvijezdu najvećeg rivala Barcelone.

Real Madrid je nedjeljnom pobjedom protiv Malage (2-0) potvrdio prvi naslov u Primeri nakon 2012. godine. Odmah po povratku iz Andaluzije novi su se prvaci uputili na madridski trg Cibeles gdje tradicionalno s navijačima slave sve trofeje.

Isco i Ramos s navijačima

Tamo su stvari u jednom trenutku izmakle kontroli pa se dio igrača pridružio navijačima u vrijeđanju Barcelonina stopera Gerarda Piquea.



“Pique, gade, pozdravi prvake”, orilo se Cibelesom, a s navijačima su se u skandiranju priključili i Isco i kapetan Sergio Ramos koji je posljednjih mjeseci bio u više svađa s kolegom iz Barcelone i reprezentativnim suigračem.

‘Sve je to normalno’

Pique, inače, ne skriva mržnju prema Realu, njegove su objave na društvenim mrežama vrlo provokativne pa i ne čudi da u Madridu nije omiljen što je došlo do izražaja i kada se nedavno pojavio na teniskom turniru u glavom španjolskom gradu. S obzirom na sve to, očekivala se burna Piqueova reakcija nakon uvreda na Cibelesu, ali njegova je reakcija bila posve neočekivana – pomirljiva i puna razumijevanja.

“Nisam nimalo uvrijeđen. Nitko mi se iz Madrida ne treba ispričati, već sam razgovarao s Danijem Carvajalom. Sve je to normalno, bili su sretni i to je to, morali su proslaviti naslov”, poručio je Pique.