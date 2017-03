‘OVO JE BJEŽANJE OD PROBLEMA’: Hajdukovci dobili neočekivano blagu kaznu i opet su ljuti na sve

Iz Hajduka su se oglasili priopćenjem nakon kazne koju im je izrekao disciplinski sudac Prve HNL Saša Pavličić-Bekić.

Zbog niza incidenata i teškog izljeva primitivizma na subotnjem derbiju protiv Rijeke (1-1), Pavličić-Bekić je kaznio Hajduk s dvije domaće utakmice bez gledatelja i 80.000 kuna novčane kazne. S obzirom na sve što se događalo na Poljudu, mnogi će reći da su Splićani još i dobro prošli, ali oni se ne slažu. Ipak, od žalbe su odustali.

‘Borit ćemo se za čišćenje hrvatskog nogometa’

“Za nas je najveća kazna nogomet bez publike. Svjesni smo dijela odgovornosti, no kažnjavati one koji na ispravan način bodre svoj klub zbog pojedinaca, sigurno nije rješenje. Zajedno trebamo raditi da se slične stvari ne ponove, ali to se neće riješiti bježanjem od problema. Hajduk bez publike nije Hajduk niti će nogomet bez publike promijeniti stvari na bolje. Svjesni smo da u ovim okolnostima žalba nema smisla”, priopćio je Hajduk i ponovno se okrenuo stanju u hrvatskom nogometu.

“Hajduk će se nastaviti svim legitimnim sredstvima boriti za čišćenje i ozdravljenje hrvatskog nogometa, jednako kao i osuđivati sve oblike nasilja, neovisno tko ih počinio. Samo ispravan put može dovesti do ispravnog cilja. Koliko god cesta bila duga”, zaključuje se u priopćenju splitskog kluba.

Osim već standardne upotrebe pirotehničkih sredstava i uvreda na račun HNS-a, Hajdukovi su navijači u subotu u više navrata vrijeđali i prijetili Srbima, urlali ustaški pozdrav ‘za dom spremni’, donijeli transparent na ćirilici kojim su provocirali Riječane, a vrhunac je bio upad jednog huligana koji je s vatrogasnom šipkom u rukama naganjao suca po terenu.