‘OVAJ KUP JE BILO TEŽE OSVOJITI OD LIGE PRVAKA’: Kako su Dinamova ‘strašila’ srušila ‘zrihtane Talijane’

Jedini hrvatski nogometni klub s europskim trofejom, zagrebački Dinamo, ove će godine obilježiti 50. godišnjicu osvajanja Kupa velesajamskih gradova. Modri su pokal osvojili 1967. godine pobijedivši u finalu u dvije utakmice Leeds United. U Zagrebu je bilo 2-0, a u uzvratu u Leedsu 0-0.

Dinamo će godišnjicu povijesnog uspjeha obilježiti nizom događaja, a zaključna svečanost održat će se 6. rujna, na dan kada je prije pola stoljeća u Leedsu bio uzvratni dvoboj finala. U klubu za sada taje same detalje završne proslave, međutim poznato je kako će Dinamove legende od lipnja do rujna svaki vikend zajedno s trofejem Kupa velesajamskih gradova gostovati po Hrvatskoj, a planiran je odlazak i u Hercegovinu. Svi zainteresirani imat će priliku fotografirati se uz pokal, družiti se s ponekim igračima iz toga vremena, kupiti suvenire.

Kazna zbog promašaja

Klub je pokrenuo i posebnu internetsku stranicu 1967.gnkdinamo.hr posvećenoj ‘zlatnoj generaciji’. Dinamo je tada na putu do ‘kante’ redom svladao Spartak Brno, Dunfermline, Dinamo Pitesti, Juventus, Eintracht i Leeds United. Upravo su prvu utakmicu četvrtfinala protiv Juventusa u klubu izabrali za početak akcije ‘1967’. Na današnji dan prije pola stoljeća Modri su u Torinu odigrali 2-2 protiv Juventusa, a potom u uzvratu u Zagrebu razbili torinsku Staru damu 3-0. Legende kluba Krasnodar Rora i Zlatko Škorić prisjetili su se uspomena iz te ‘zlatne sezone’ Dinama.





“Utakmicu u Torinu ću pamtiti jer me trener Branko Zebec kaznio sa 100.000 dinara, što su bile moje dvije plaće jer kod rezultata 2-1 za nas nisam zabio gol. Kaznio me, premda sam bio fauliran, a sudac nije dosudio čisti kazneni udarac za nas. ‘Mali, nisi dao gol, a trebao si pucati. Sudac nije dosudio penal, znači nije bio, a da si pucao možda bi zabio. Zato si kažnjen'”, prenio je tadašnje Zebecove riječi Rora, dok je Škorić dodao:

“Nakon prve utakmice talijanski novinari su pisali kako Juventus nema šanse u Zagrebu, tako je i bilo.”

Rora je otkrio kako su igrači Dinama u ispranim i prevelikim dresovima izgledali kao strašila u odnosu na ‘zrihtane Talijane’.

“Ali ‘strašila’ su im pokazala,” dodao je.

Predsjednik FIFA-e dijelio pehar

Rora je istaknuo kako je osvojiti Kup velesajamskih gradova tada bilo teže nego danas Ligu prvaka.

“Na putu do naslova igrali smo 12 utakmica i nije bilo natjecanja u skupinama gdje se možeš vaditi. Igralo se kup sistemom tako da niste imali prava na pogrešku. Tada nisi imao pravo na zamjene igrača, ako bi se netko ozlijedio, igrao si s igračem manje. Te sezone u Kupu su igrali Barcelona, Sevilla, Valencia, Juventus, Napoli, Porto, Benfica, Leeds… Natjecanje je bilo pod ingerencijom FIFA-e. Predsjednik FIFA-e Stanley Rous bio je prisutan na obje finalne utakmice i on je dodijelio pehar. Znate, kad vam čelni čovjek FIFA-e predaje pokal, onda je jasno koliko je to značajno natjecanje.”

Škorić je istaknuo kako tu generaciju krasilo veliko zajedništvo.

“Uvijek smo bili ‘mi’, a ne pojedinac. Mi smo se tada družili, ali i danas družimo. Bili smo jaki kao momčad, a to je zasluga trenera.”

Vizionar Zebec

Obojica su naglasila kako je Branko Zebec bio vizionar i vrhunski stručnjak. Tvorac te generacije.

“U Dinamo je došao kada je imao 36 godina, bio je vizionar. Nikada nije dao na igrače. On nam je prije 50 godina objašnjavao što znači posjed lopte. Uzeo je loptu u ruke i rekao: ‘Ovo je zlato, to je najvrednija stvar na terenu, više vrijedi i od vas. Kad je lopta kod nas, ništa nam se ne može dogoditi”, prisjetio se Rora, dok je Škorić dodao:

“Zebec je bio poseban i on izlazi iz konteksta svih trenera koji su nas vodili. Žao mi je što je trener otišao i što se naša generacija raspala.”